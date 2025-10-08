Ennyibe kerülnek a jobb használt autók a vármegyében

A használt autó vásárlás mindig körültekintést igényel, hiszen a minőség és az ár nagyban változhat a régiók között. Komárom-Esztergom megye kínálatát három nagy online kereskedés adatai alapján vizsgáltuk, figyelembe véve az érvényes műszaki vizsgát, a jó állapotot és a megbízható autókat. A keresett járművek között középkategóriás autók is szerepelnek, amelyek ár-érték aránya ideális a legtöbb vásárló számára.

Megbízható eladó használt autók Komárom-Esztergomban.

Fotó: Jimartinfotografo / Forrás: Shutterstock

Ezért érdemes használtat venni

A használt autó vásárlásának egyik legfőbb előnye, hogy jóval kedvezőbb áron juthatunk megbízható járműhöz, mint egy új modell esetében. Egy középkategóriás autó néhány évesen akár feleannyiba is kerülhet, miközben műszakilag kifogástalan állapotban van, és sok évig szolgálhat gond nélkül. A modern eladó használt autók többsége már szervizkönyvvel, ellenőrzött előélettel és érvényes műszaki vizsgával kerül piacra, így a vásárló kisebb kockázatot vállal, mint korábban. Ráadásul a biztosítás és az értékvesztés költsége is alacsonyabb, így a használt autó nemcsak praktikus, hanem gazdaságos döntés is.

Használt autók a hasznaltauto.hu kínálatában

Itt található néhány példa a Komárom-Esztergom megyei kínálatból. Itt a felső kategóriába tartozókat kerestük elő a megbízhatóak közül:

Audi A6 - 2 250 000 Ft

- 2 250 000 Ft Ford Focus - 4 199 000 Ft

- 4 199 000 Ft Opel Astra - 11 070 000 Ft

A hasznaltauto.hu kínálatában számos középkategóriás autó található, amelyek érvényes iratokkal és jó állapotban várják a vásárlókat. Az oldal lehetőséget ad a szűrésre, így könnyen megtalálható a keresett megbízható autó.

Használt autók a joautok.hu kínálatában

A weboldal szintén számos eladó használt autót kínál a megyében, amelyek megfelelnek a vásárlói igényeknek:

Opel Astra F és G - 500 000 Ft & 510 000 Ft

és - 500 000 Ft & 510 000 Ft Toyota Corolla - 700 000 Ft

- 700 000 Ft Skoda Scala 4 390 000 Ft

A kínálatban főként középkategóriás autók szerepelnek, de a prémium márkák és a megbízható, alacsony kilométeres modellek is megtalálhatók.

Használt autók a kocsi.hu kínálatában

Ezen az oldalon is több érdekes ajánlatot találtunk, amelyek megfelelnek a keresési szempontoknak: