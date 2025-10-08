1 órája
Ennyibe kerülnek a jobb használt autók a vármegyében
Sokan kíváncsiak, mennyit kell fizetni egy jó használt autóért Komárom-Esztergom megyében. A helyi kínálatot áttekintettük, hogy lássuk, milyen használt autók érhetők el érvényes iratokkal és jó állapotban.
A használt autó vásárlás mindig körültekintést igényel, hiszen a minőség és az ár nagyban változhat a régiók között. Komárom-Esztergom megye kínálatát három nagy online kereskedés adatai alapján vizsgáltuk, figyelembe véve az érvényes műszaki vizsgát, a jó állapotot és a megbízható autókat. A keresett járművek között középkategóriás autók is szerepelnek, amelyek ár-érték aránya ideális a legtöbb vásárló számára.
Ezért érdemes használtat venni
A használt autó vásárlásának egyik legfőbb előnye, hogy jóval kedvezőbb áron juthatunk megbízható járműhöz, mint egy új modell esetében. Egy középkategóriás autó néhány évesen akár feleannyiba is kerülhet, miközben műszakilag kifogástalan állapotban van, és sok évig szolgálhat gond nélkül. A modern eladó használt autók többsége már szervizkönyvvel, ellenőrzött előélettel és érvényes műszaki vizsgával kerül piacra, így a vásárló kisebb kockázatot vállal, mint korábban. Ráadásul a biztosítás és az értékvesztés költsége is alacsonyabb, így a használt autó nemcsak praktikus, hanem gazdaságos döntés is.
Használt autók a hasznaltauto.hu kínálatában
Itt található néhány példa a Komárom-Esztergom megyei kínálatból. Itt a felső kategóriába tartozókat kerestük elő a megbízhatóak közül:
- Audi A6 - 2 250 000 Ft
- Ford Focus - 4 199 000 Ft
- Opel Astra - 11 070 000 Ft
A hasznaltauto.hu kínálatában számos középkategóriás autó található, amelyek érvényes iratokkal és jó állapotban várják a vásárlókat. Az oldal lehetőséget ad a szűrésre, így könnyen megtalálható a keresett megbízható autó.
Használt autók a joautok.hu kínálatában
A weboldal szintén számos eladó használt autót kínál a megyében, amelyek megfelelnek a vásárlói igényeknek:
- Opel Astra F és G - 500 000 Ft & 510 000 Ft
- Toyota Corolla - 700 000 Ft
- Skoda Scala 4 390 000 Ft
A kínálatban főként középkategóriás autók szerepelnek, de a prémium márkák és a megbízható, alacsony kilométeres modellek is megtalálhatók.
Használt autók a kocsi.hu kínálatában
Ezen az oldalon is több érdekes ajánlatot találtunk, amelyek megfelelnek a keresési szempontoknak:
- Suzuki 1.3 GC AC - 599 000 Ft
- Volkswagen Lupo - 600 000 Ft
- Ford C-Max - 885 000 Ft
A kocsi.hu kiemelt figyelmet fordít a megbízható autók listázására. Itt is sok középkategóriás autó található, amelyek ár-érték arányban ideális választást jelentenek a Komárom-Esztergom megyei vásárlóknak.
EÉR
A használt autók között érdemes körülnézni az EÉR, vagyis az Elektronikus Értékesítési Rendszer oldalán is. Ez egy hivatalos, államilag működtetett online felület, ahol a felszámolás vagy végelszámolás alatt álló cégek és szervezetek vagyontárgyait – köztük járműveket is – nyilvános pályázat vagy árverés keretében értékesítik. Az EÉR célja, hogy az ilyen értékesítések átláthatóan és biztonságosan történjenek, kizárva a visszaélések lehetőségét. Bár licitálni csak regisztráció után lehet, az autók listáját bárki megtekintheti. Bár olykor roncsok kerülnek fel, akár itt is találhatunk jó állapotú, érvényes iratokkal rendelkező, kedvező árú használt autót – gyakran piaci ár alatt.
Széles a választék
Komárom-Esztergom megye kínálatát böngészve jól látszik, hogy minden árkategóriában találhatunk jó minőségű, érvényes iratokkal rendelkező használt autót – a belépőszintű kisautóktól a középkategóriás, megbízható modelleken át egészen a prémium járművekig. A választék széles, így bárki megtalálhatja a számára ideális, ár-érték arányban kedvező megoldást.
Korábbi cikkeinkben már bemutattuk, melyek a legdrágább és legolcsóbb használt autók, sőt, ikonikus filmes autók világába is bepillantást engedtünk – érdemes ezeket is elolvasni, ha érdekel az autópiac sokszínűsége és a járművek története.
