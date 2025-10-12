október 12., vasárnap

Varázsvilág

33 perce

Ez a Harry Potter kvíz olyan szigorú, mintha Umbridge állította volna össze!

A varázspálcát most felejtsd el, itt a tudás számít: ez a roxforti teszt nem kezdőknek való. Ha végigcsinálod a Harry Potter kvízt, kiderül, hogy sikeres varázsló lennél vagy inkább egy mugli.

Varga Panna

Kívülről fújod a Harry Potter világát? Vagy csak azt hiszed? Ez a nehéz Harry Potter kvíz próbára teszi, mennyire emlékszel J. K. Rowling varázslatos univerzumának legapróbb részleteire. Nem a Griffendél színei vagy a Teszlek Süveg dalai jönnek most, hanem olyan kérdések, amiket csak a legelvetemültebb rajongók tudnak hibátlanul megválaszolni.

Harry Potter kvíz
Nehéz Harry Potter kvíz: Vajon te hányra tudod a helyes választ?
Forrás: Shutterctock

Ez a Harry Potter kvíz J. K. Rowling könyveinek és a filmeknek apró részleteit idézi fel. A Roxfort folyosóin suttogások keringenek: ki emlékszik még a régi idők titkaira? A Harry Potter történetek nemcsak a nagy csatákról és hőstettekről szólnak, hanem apró mozzanatokról is, amelyek mélyen elrejtve őrzik a varázsvilág igazi hangulatát. Játékos filmes kvízünk most visszavisz abba a világba, ahol minden tárgy, minden mondat és minden emlék jelentőséggel bír. Vajon te képes vagy felidézni ezeket a részleteket, vagy a Roxfort könyvtárában kell keresgélned a válaszokat?

Vajon te köztük vagy? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, melyik kategóriába kerülsz: Roxfort elsőse vagy a Főnix Rendjének oszlopos tagja!

1.
Milyen bibliai idézet áll Harry szüleinek sírkövén?
2.
Melyik emeleti cellában tartották fogva Siriust, mielőtt megszökött?
3.
Mi volt a neve a Weasley család ghoul-jának (padlás szellemének)?
4.
Melyik összetevő NEM része a Felix Felicisből főzött szerencseitalnak?
5.
Melyik filmben látjuk Fawkes újjászületését a kamera előtt, és ki az, aki szemtanúja ennek?”
6.
Milyen trükkel szabadította ki Harry Dobbyt a Malfoy család szolgálatából?
7.
Melyik ital volt megmérgezve, amit Slughorn szobájában bontottak fel, és amiből Ron ivott?
8.
Mi volt Bellatrix lánykori neve?
9.
Kitől kapta Hagrid Aragog tojását, amiből a pók kikelt?
10.
Melyik fejezetben ismerjük meg először a Halál ereklyéinek legendáját?

Pontozás: Harry Potter kvíz

  • 0–3 helyes válasz: „Roxfort elsős”  - Még csak most kaptad meg a levelet, ideje elővenni újra a könyveket!
  • 4–6 helyes válasz: „Bűbájtan jeles”  - Az alapokat tudod, de a mélyebb részletek még homályosak.
  • 7–8 helyes válasz: „Sötét varázslatok kivédése mestere” - Igazi bennfentes vagy, már-már tanári szinten mozogsz.
  • 9–10 helyes válasz: „Főnix Rendjének tagja” - Te tényleg mindent tudsz, Hermione is irigykedne rád!

A Harry Potter kvíz nemcsak szórakoztató, hanem remek alkalom arra is, hogy felelevenítsd a varázsvilág legapróbb titkait. Ha hibáztál, ne bánkódj - inkább vedd elő újra a könyveket, vagy indítsd el a filmeket, hiszen minden újranézésben ott rejlik a varázslat. És ki tudja, legközelebb talán te is a Főnix Rendjének tagjaként végzel a kvízben!

