Ez a Harry Potter kvíz olyan szigorú, mintha Umbridge állította volna össze!

Kívülről fújod a Harry Potter világát? Vagy csak azt hiszed? Ez a nehéz Harry Potter kvíz próbára teszi, mennyire emlékszel J. K. Rowling varázslatos univerzumának legapróbb részleteire. Nem a Griffendél színei vagy a Teszlek Süveg dalai jönnek most, hanem olyan kérdések, amiket csak a legelvetemültebb rajongók tudnak hibátlanul megválaszolni.

Nehéz Harry Potter kvíz: Vajon te hányra tudod a helyes választ?

Ez a Harry Potter kvíz J. K. Rowling könyveinek és a filmeknek apró részleteit idézi fel. A Roxfort folyosóin suttogások keringenek: ki emlékszik még a régi idők titkaira? A Harry Potter történetek nemcsak a nagy csatákról és hőstettekről szólnak, hanem apró mozzanatokról is, amelyek mélyen elrejtve őrzik a varázsvilág igazi hangulatát. Játékos filmes kvízünk most visszavisz abba a világba, ahol minden tárgy, minden mondat és minden emlék jelentőséggel bír. Vajon te képes vagy felidézni ezeket a részleteket, vagy a Roxfort könyvtárában kell keresgélned a válaszokat?

Vajon te köztük vagy? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, melyik kategóriába kerülsz: Roxfort elsőse vagy a Főnix Rendjének oszlopos tagja!