1 órája

Ennyien veszik fel a háromszázalékos hitelt - az ingatlanszakértő válaszol

Kalics László, a Duna House örökös tag értékesítője mondta el személyes véleményét a legújabb hitelprogramról. Az Otthon Start miatt fellendült az ingatlanpiac, a háromszázalékos hitelt sokan veszik fel.

Kemma.hu

Tatabánya ingatlanszakértője, a Duna House értékesítője, Kalics László mondta el személyes tapasztalását, véleményét a háromszázalékos hitelről. Az Otthon Start Program miatt sokan veszik fel a legújabb hiteltípust.

háromszázalékos hitel
Otthon Start: az új szabályok és banki akciók most minden első lakásra vágyó számára elérhetővé teszik a háromszázalékos hitelt.
Forrás: estihirlap.hu

Az ingatlanos válaszolt: megéri a háromszázalékos hitel!

Az Otthon Start előnye, hogy összevonható más családtámogatási és lakáscélú programokkal, például a CSOK Plusszal, a falusi CSOK-kal, a babaváró hitellel vagy a vidéki otthonfelújítási programmal. A szakértők szerint ezért a hitel várhatóan jóval nagyobb átlagos összegekben kerül majd felvételre, hiszen a jogosultak igyekeznek maximálisan kihasználni a kedvező lehetőséget.

Nagyon sokan felveszik a háromszázalékos hitelt. A bankoknál ez most prioritást élvez, gyorsan és rugalmasan megy a felvétele. Nekem két hét alatt elintézték. Én személy szerint biztatnék mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.

- mondta Kalics László kérdésünkre saját tapasztalását, benyomását a kedvező feltételű új hitelprogramnak.

 

