1 órája
Ennyien veszik fel a háromszázalékos hitelt - az ingatlanszakértő válaszol
Kalics László, a Duna House örökös tag értékesítője mondta el személyes véleményét a legújabb hitelprogramról. Az Otthon Start miatt fellendült az ingatlanpiac, a háromszázalékos hitelt sokan veszik fel.
Az ingatlanos válaszolt: megéri a háromszázalékos hitel!
Az Otthon Start előnye, hogy összevonható más családtámogatási és lakáscélú programokkal, például a CSOK Plusszal, a falusi CSOK-kal, a babaváró hitellel vagy a vidéki otthonfelújítási programmal. A szakértők szerint ezért a hitel várhatóan jóval nagyobb átlagos összegekben kerül majd felvételre, hiszen a jogosultak igyekeznek maximálisan kihasználni a kedvező lehetőséget.
Nagyon sokan felveszik a háromszázalékos hitelt. A bankoknál ez most prioritást élvez, gyorsan és rugalmasan megy a felvétele. Nekem két hét alatt elintézték. Én személy szerint biztatnék mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.
- mondta Kalics László kérdésünkre saját tapasztalását, benyomását a kedvező feltételű új hitelprogramnak.
