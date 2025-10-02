Ennyien veszik fel a háromszázalékos hitelt - az ingatlanszakértő válaszol

Tatabánya ingatlanszakértője, a Duna House értékesítője, Kalics László mondta el személyes tapasztalását, véleményét a háromszázalékos hitelről. Az Otthon Start Program miatt sokan veszik fel a legújabb hiteltípust.

Otthon Start: az új szabályok és banki akciók most minden első lakásra vágyó számára elérhetővé teszik a háromszázalékos hitelt.

Forrás: estihirlap.hu

Az ingatlanos válaszolt: megéri a háromszázalékos hitel!

Az Otthon Start előnye, hogy összevonható más családtámogatási és lakáscélú programokkal, például a CSOK Plusszal, a falusi CSOK-kal, a babaváró hitellel vagy a vidéki otthonfelújítási programmal. A szakértők szerint ezért a hitel várhatóan jóval nagyobb átlagos összegekben kerül majd felvételre, hiszen a jogosultak igyekeznek maximálisan kihasználni a kedvező lehetőséget.

Nagyon sokan felveszik a háromszázalékos hitelt. A bankoknál ez most prioritást élvez, gyorsan és rugalmasan megy a felvétele. Nekem két hét alatt elintézték. Én személy szerint biztatnék mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.

- mondta Kalics László kérdésünkre saját tapasztalását, benyomását a kedvező feltételű új hitelprogramnak.