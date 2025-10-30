október 30., csütörtök

Temető

33 perce

Tűzmegelőzés mindenszentekkor: a kis mécses is okozhat nagy bajt a temetőkben

Ahogy közeledik november eleje, egyre többen készülnek az emlékezés napjaira. A halottak napja idején azonban nemcsak a mécsesek fénye, hanem a tűzveszély is jelen van.

Kemma.hu

Ahogy közeledik mindenszentek és halottak napja, egyre többen látogatnak ki a temetőkbe, mécsest gyújtani, virágot vinni, emlékezni. Ez az időszak azonban nemcsak a csendes főhajtásról, hanem a megnövekedett tűzveszélyről is szól – a katasztrófavédelem évről évre felhívja a figyelmet a fokozott elővigyázatosságra.

Tatabányai temetők mindenszentek, halottak napja
A halottak napja idején megnő a gyertyagyújtás miatti tűzesetek száma – a biztonságos megemlékezéshez fontos betartani a tűzvédelmi szabályokat
Fotó: Zetovics Márió / Forrás:  24 Óra

A halottak napja alatt különösen fontos a tűzmegelőzés

A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerint az ünnep idején ugrásszerűen megnő a temetői tűzesetek száma. A legtöbb esetben a sírokra helyezett mécses vagy gyertya okozza a bajt, amelyek könnyen meggyújthatják a környező száraz koszorúkat, virágokat, avart. A mécseseket ezért mindig hőálló tartóban, stabil felületre kell helyezni, és ügyelni kell arra is, hogy ne legyen a közelükben éghető anyag. A temető elhagyása előtt pedig minden esetben oltsuk el a lángokat.

Egerben lángra kapott egy tuja – figyelmeztető példa

A Heol.hu beszámolója szerint Egerben idén már történt tűzeset, ahol egy sírhely melletti tuja bokor gyulladt ki egy figyelmetlenül elhelyezett mécses miatt. A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése alapján egyetlen gyertya is elég lehet ahhoz, hogy percek alatt komoly kár keletkezzen egy temetőben. Az elmúlt években több hasonló eset is történt Füzesabonyban, Petőfibányán vagy épp Gyöngyöspatán, ahol sokszor temetői hulladék vagy száraz növényzet kapott lángra.

Otthon sem árt az óvatosság

Sokan otthon is gyertyát, mécsest gyújtanak ezekben a napokban. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy csak tűzálló alátéten használják ezeket, és semmiképp ne hagyják felügyelet nélkül. A dekorációs célra használt töklámpások esetén is érdemes inkább elemes LED világítást alkalmazni – így elkerülhető, hogy a mécsesek felboruljanak, vagy hogy a láng a közelben lévő száraz leveleket meggyújtsa.

Egy perc alatt kialakulhat a baj

Több korábbi eset is bizonyítja, hogy a tűz gyorsan terjedhet: volt, hogy ötven négyzetméteren égett a temetői hulladék, és csak munkagépek segítségével tudták megfékezni a lángokat. A tűz nemcsak a sírkertekben, hanem a környező szabadtéri területeken is pusztíthat, ha nem vagyunk elég óvatosak. Ezért a katasztrófavédelem kéri: a mécses ne legyen veszélyforrás, hanem maradjon a megemlékezés része.

 

