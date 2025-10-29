október 29., szerda

Megemlékezés

1 órája

Halottak napja Oroszlányban: különleges módon idézték fel az elhunytak emlékét

Címkék#Halottak Napja#mindenszentek#emlékezés

Egy közösség életében az elhunytak emléke is sokáig él. Az oroszlányi roma önkormányzat rendhagyó emlékezést tartott halottak napja alkalmából.

Feleki Marietta

Közösen emlékeztek elhunyt szeretteikre Oroszlányban. A közösség nem megszokott módon idézte fel elhunyt szeretteik emlékét halottak napja alkalmából.

Halottak napja Oroszlányban
Halottak napja Oroszlányban: vetítéssel emlékeztek meg szeretteikről
Forrás: Facebook/Roma Nemzetiségi Önkormányzat Oroszlány

Halottak napja Oroszlányban: ilyet máshol nem látunk

Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében meghitt és rendhagyó megemlékezést tartottak: október 25-én óriáskivetítőn felvételekkel idézte fel az elhunyt szeretteik emlékét a nemzetiségi közösség.

Mint erről szóló Facebook-posztban írták, a halottak napja azért különleges, mert ilyenkor nem csak a saját halottainkra emlékezünk, hanem mindazokra akik előttünk jártak, és az életük, örökségük, fontos mindannyiunk számára. 

Sokan eljöttetek, mindenkinek köszönjük, hogy együtt tudtunk emlékezni, és felidézni szeretett rokonainkat. Akkor is ha esetleg név szerint nem is ismertük őket, de a rokonai, ismerősei, szívében őrökké élnek. 

 

