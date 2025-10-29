1 órája
Halottak napja Oroszlányban: különleges módon idézték fel az elhunytak emlékét
Egy közösség életében az elhunytak emléke is sokáig él. Az oroszlányi roma önkormányzat rendhagyó emlékezést tartott halottak napja alkalmából.
Közösen emlékeztek elhunyt szeretteikre Oroszlányban. A közösség nem megszokott módon idézte fel elhunyt szeretteik emlékét halottak napja alkalmából.
Halottak napja Oroszlányban: ilyet máshol nem látunk
Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében meghitt és rendhagyó megemlékezést tartottak: október 25-én óriáskivetítőn felvételekkel idézte fel az elhunyt szeretteik emlékét a nemzetiségi közösség.
Mint erről szóló Facebook-posztban írták, a halottak napja azért különleges, mert ilyenkor nem csak a saját halottainkra emlékezünk, hanem mindazokra akik előttünk jártak, és az életük, örökségük, fontos mindannyiunk számára.
Sokan eljöttetek, mindenkinek köszönjük, hogy együtt tudtunk emlékezni, és felidézni szeretett rokonainkat. Akkor is ha esetleg név szerint nem is ismertük őket, de a rokonai, ismerősei, szívében őrökké élnek.