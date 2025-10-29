Halottak napja Oroszlányban: különleges módon idézték fel az elhunytak emlékét

Közösen emlékeztek elhunyt szeretteikre Oroszlányban. A közösség nem megszokott módon idézte fel elhunyt szeretteik emlékét halottak napja alkalmából.

Halottak napja Oroszlányban: vetítéssel emlékeztek meg szeretteikről

Forrás: Facebook/Roma Nemzetiségi Önkormányzat Oroszlány

Halottak napja Oroszlányban: ilyet máshol nem látunk

Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében meghitt és rendhagyó megemlékezést tartottak: október 25-én óriáskivetítőn felvételekkel idézte fel az elhunyt szeretteik emlékét a nemzetiségi közösség.

Mint erről szóló Facebook-posztban írták, a halottak napja azért különleges, mert ilyenkor nem csak a saját halottainkra emlékezünk, hanem mindazokra akik előttünk jártak, és az életük, örökségük, fontos mindannyiunk számára.