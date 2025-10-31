október 31., péntek

Emlékezés

23 perce

Már üzennek a túlvilágra a mécsesek - a gyász első fényei, fotókon

Címkék#Mindenszentek#temető#mécses

A temető egészen mássá alakul naplemente után, a hangulat nyugodt, de egyben szívfacsaró is. Halottak napja környékén az emberek is megváltoznak szeretteik sírja felett állva és imádkozva. Sokan már mindenszentek előestéjén üzentek a távozóknak.

Gábos Orsolya

Amikor a nap lassan a dombok mögé bukik, és az utolsó narancsszínű fénycsík is kihuny, a temető más arcát mutatja. Különösen ezekben a napokban. Halottak napja közeledtével a nappal megszokott rend és csend valami egészen mássá alakul: a fák közé lopakodó árnyékok egymásba olvadnak, a szél pedig csak óvatosan mozdítja meg a száraz koszorúk zörgő szalagjait. Tatabányán már november 1-je előtt, mindenszentek előestéjén is sokan mentek ki a sírkertekbe, hogy mécsest gyújtsanak.  Fotókon örökítettük meg a gyász fényeinek első fellobbanását. A legtöbben nyilván november 2-án látogatnak majd ki elhunytjaikhoz, de látni: a gyász nem dátum kérdése.

temető körkép Tatabánya halottak napja
Már égnek a gyertyák mindenszentek és halottak napja alkalmából
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Csak a sötétség van, amely lassan rátelepszik a sírokra vésett nevek történeteire, amit a mécsesek fényei megvilágítanak. Akadnak olyanok, akik a halottak napja és a mindenszentek időszakában szívesebben járnak a temetőbe, a meghittség miatt. A csöndben a fűszálak már-már néma susogása is hallatszik, mintha a szeretteink üzennének: köszönjük, hogy emlékszel ránk. És vannak, akiket ilyenkor is a jótékonyság hajt: Oroszlányban például ingyenes temető-taxi indul.

Mi a különbség a halottak napja és a mindenszentek között?

November 1., mindenszentek napja azoké az üdvözült lelkeké, akiknek nincs a naptárban külön emléknapjuk. Őket a keresztény világ november elsején ünnepli. A halottak napja hivatalosan november 2-a. Ezen a napon a elhunyt szeretteinkre emlékezünk, az értük való közbenjárás a purgatóriumból való szabadulásukért, szenvedéseik enyhítéséért.

GALÉRIA: Már égnek a mécsesek a temetőben Tatabányán mindenszentek előtt (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

