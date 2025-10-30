október 30., csütörtök

Alfonz névnap

16°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

27 perce

Halloweeni szellem látogat az esztergomi élményfürdőbe

Címkék#Aquasziget Élményfürdő#halloween#strand

Az Aquasziget Élményfürdőben igazán borzongató programot szerveznek. Halloweeni élményfürdőzésre invitálnak mindenkit.

Feleki Marietta
Halloweeni szellem látogat az esztergomi élményfürdőbe

Aquasziget Élményfürdő halloweeni strandolásra hív

Forrás: 24 Óra

Rémisztően jó halloweeni programmal várják a gyerekeket és családokat október 31-én, pénteken 11 és 20 óra között az Aquasziget Élményfürdőben.

Aquasziget Élményfürdő halloweeni programja
Aquasziget Élményfürdő halloweeni strandolásra hív
Forrás: 24 Óra

Halloweeni élményfürdő: szelleműzésre készülnek

Igazi szelleműző hangulatra készülnek az esztergomi Aquasziget Élményfürdőben. A halloweeni hangulatú fürdőzés mellé az ír népmese alakja, Fösvény Jack is előkerül, akit töklámpással kell elűzni.

Állítólag Fösvény Jack az élményfürdőbe is ellátogat, hogy kiszemelje magának azt, akinek a testébe bújhat, ha eljön Halloween éjszakája. De mivel is tudjuk elhessegetni Fösvény Jack vándorló lelkét? Az ír legenda szerint ijesztő lámpásokkal!

- írták a program Facebook-oldalán. A halloweeni élményfürdőzés 11 órakor indul, ahol csillámtetoválás készül a strand-outfithez. 

Ki az a Fösvény Jack, és mi köze a töklámpáshoz?
A töklámpás eredetéig Írországig kell mennünk. Az ír legenda szerint Stingy Jack, azaz Fösvény Jack többször is becsapta az ördögöt. Ám amikor meghalt, a mennyországba se engedték be, mondván: hazug, csaló ember nem juthat be a mennyországba. Ám az ördög sem engedte be a pokolba, hanem a sötétségbe küldte, ahol csak egy égő széndarab volt a világítóeszköze. Ezt Jack egy tarlórépába tette, azóta azzal járja a földet.
A mese nyomán azóta halloween estéjére faragnak répából, tökből ijesztő arcokat, hogy elűzzék a rossz szellemeket - többek közt Fösvény Jack bolyongó lelkét... 
A töklámpás faragás Magyarországon is szokás volt, méghozzá Luca napján, december 13-án. Célja hasonló: elűzni a gonosz szellemeket. 
A szokás hasonló a magyar Luca széke faragásához: a széket december 13-ra kell kifaragni, mert a legenda szerint aki rááll, megláthatja a boszorkányokat és védekezhet ellenük.

16 és 19 óra között „jack-o’-lantern”, vagyis töklámpás faragásra invitálnak mindenkit, a elkészült lámpásokat mécseseit pedig este 7 órakor gyújtják meg, hogy elijesszék Fösvény Jack vándorló lelkét.

Tatabányán is halloweeni programokkal várnak: lesz jóga, buli és jelmezes felvonulás is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu