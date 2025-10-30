Halloweeni szellem látogat az esztergomi élményfürdőbe

Rémisztően jó halloweeni programmal várják a gyerekeket és családokat október 31-én, pénteken 11 és 20 óra között az Aquasziget Élményfürdőben.

Aquasziget Élményfürdő halloweeni strandolásra hív

Halloweeni élményfürdő: szelleműzésre készülnek

Igazi szelleműző hangulatra készülnek az esztergomi Aquasziget Élményfürdőben. A halloweeni hangulatú fürdőzés mellé az ír népmese alakja, Fösvény Jack is előkerül, akit töklámpással kell elűzni.

Állítólag Fösvény Jack az élményfürdőbe is ellátogat, hogy kiszemelje magának azt, akinek a testébe bújhat, ha eljön Halloween éjszakája. De mivel is tudjuk elhessegetni Fösvény Jack vándorló lelkét? Az ír legenda szerint ijesztő lámpásokkal!

- írták a program Facebook-oldalán. A halloweeni élményfürdőzés 11 órakor indul, ahol csillámtetoválás készül a strand-outfithez.

Ki az a Fösvény Jack, és mi köze a töklámpáshoz?

A töklámpás eredetéig Írországig kell mennünk. Az ír legenda szerint Stingy Jack, azaz Fösvény Jack többször is becsapta az ördögöt. Ám amikor meghalt, a mennyországba se engedték be, mondván: hazug, csaló ember nem juthat be a mennyországba. Ám az ördög sem engedte be a pokolba, hanem a sötétségbe küldte, ahol csak egy égő széndarab volt a világítóeszköze. Ezt Jack egy tarlórépába tette, azóta azzal járja a földet.

A mese nyomán azóta halloween estéjére faragnak répából, tökből ijesztő arcokat, hogy elűzzék a rossz szellemeket - többek közt Fösvény Jack bolyongó lelkét...

A töklámpás faragás Magyarországon is szokás volt, méghozzá Luca napján, december 13-án. Célja hasonló: elűzni a gonosz szellemeket.

A szokás hasonló a magyar Luca széke faragásához: a széket december 13-ra kell kifaragni, mert a legenda szerint aki rááll, megláthatja a boszorkányokat és védekezhet ellenük.

16 és 19 óra között „jack-o’-lantern”, vagyis töklámpás faragásra invitálnak mindenkit, a elkészült lámpásokat mécseseit pedig este 7 órakor gyújtják meg, hogy elijesszék Fösvény Jack vándorló lelkét.

