Halloween

30 perce

Hogyan készül a halloweeni smink? Cosplayer mutatja lépésről lépésre

Címkék#arcfesték#karaktertanulmány#szemhéjpúder

A jó halloween smink nem csak kiegészíti a jelmezt, hanem teljesen megteremti a karakter hangulatát. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan készíthetsz egyszerű, mégis látványos halloween sminket otthon, egy tapasztalt cosplayer tippjei alapján.

Varga Panna

Közeleg a halloween, és már a bulira készülsz, de még nincs ötleted, mivé változz át? A smink az egyik legjobb módja annak, hogy egy estére teljesen más karakter bőrébe bújj. A legjobb, ha olyan karaktert választasz, akire valamennyire hasonlítasz ,akár arcszerkezetben is, így a smink még élethűbb és látványosabb lesz. Ebben a cikkben egy cosplayer segít abban, hogyan készíthetsz otthon is profi halloween sminket, lépésről lépésre.

Halloween smink: akár kezdőknek is!
Halloween smink: akár kezdőknek is!
Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

Halloween smink egy cosplayer segítségével lépésről, lépésre!

Megkérdeztünk egy tatabányai cosplayert hogy, ő milyen fajta halloweeni sminket ajánlana akár a  kezdőknek. 

Igazából személyfüggő,hogy ki milyen karaktert akar megvalósítani, de elmondhatok egy egyszerű de nagyszerű sminket hogy, hogyan kell elkészíteni a klasszikus csontváz sminket. 

- mondta Panka.

Halloween buliba mész és nincs ötleted?

Meghívtak egy halloweeni buliba, de nem tudod, mit vegyél fel, és milyen karakter bőrébe bújj? Ne aggódj! Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan készíthetsz egy ütős halloweeni sminket, amivel garantáltan kitűnsz majd a tömegből!

Hogyan kezdj neki a halloweeni sminknek?

A legfontosabb, hogy tudd, milyen karaktert szeretnél megvalósítani, és ehhez milyen termékekre lesz szükséged. Cosplayer-ünk, Panka szerint a karaktertanulmány legalább annyira fontos, mint a technika. 

A legjobb, ha olyan karaktert választunk, akire valamennyire hasonlítunk  akár arcszerkezetben is.

- magyarázta a cosplayer. 

 Ezeket készítsd elő a sminkedhez:

  • Fehér és fekete arcfesték
  • Pamacs és sminkecset
  • Fekete szemhéjpúder
  • Szürke szemhéjpúder
  • Hintőpor és sminkfixáló
  • Extra: Fekete kontaktlencse

Az Essence és a Revulotion márka termékei jó ár-érték arányúak, és kezdőknek is könnyen kezelhetők

 – mondja Panka.

Csontváz smink lépésről lépésre:

  1. Arctisztítás: mindig tiszta bőrre dolgozz!
  2. Fehér alap: vidd fel az egész arcra, majd hagyd megszáradni.
  3. Szem és száj: fekete alap a szemre, az orra és az ajkakra.
  4. Árnyékolás: fekete szemhéjpúderrel emeld ki az arccsontokat.
  5. Fogak megrajzolása: vékony ecsettel, finom kontúrokkal.
  6. Szem gödrök kontúrozása: fogjunk meg egy vékony ecsetet és a szemgödröt emeljük ki vonalakkal. 
  7. A nyak színezése: fogjuk meg a smink ecsetet és a por alapú fekete festéket vigyük fel a nyakunkra.
  8.  A nyak kiemelése: folytassuk azzal,hogy megfogunk egy vastagabb ecsetet és ki fessük feketére, hogy kontrasztos legyen a fehérrel ami majd a csontváz nyak csontjai lesznek.
@kemma_hu Csontváz smink Halloweenre- egy cosplayer mutatta meg nekünk ,hogy hogyan kell elkészíteni ezt a sminket! #foryou #foryoupage #foryoupagevideoviraltiktok #foryoupage❤️❤️ #magyar #tatabánya #halloweenmakeup #halloweencostume #halloween2025 #skullmakeup #skullgirlsedit #skullgirl #makeup #makeuphacks ♬ eredeti hang – Kemma.hu - Kemma.hu

Fixálás és tartósság:

A kész sminket hintőporral fixáld, majd fújd le sminkfixáló spray-vel, hogy egész éjjel tartson.

- mondja a cosplayer.

Halloween smink: akár kezdőknek is!
Halloween smink: Egyszerű csontváz smink akár kezdőknek is!
Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

Extra trükkök a látványért

A fekete kontaktlencse igazi “wow” hatást kelt, de egy kis művérrel is feldobhatod a sminket, ha drámaibb hatásra vágysz. A művért veheted szupermarketekben, de rendelni is tudsz ha jobb minőségű kellékre vágysz. A művért óvatosan használd, mivel nem mindegyik fajta jön ki egy könnyen a ruhából és nem könnyen kopik le a bőrödről. 

Halloweeni jelmezek

Ha jó összhatást szeretnél elérni a sminkednél akkor nem árt, ha az öltözékedet is hozzá illeszted. 

A csontvázas sminkhez a fekete ruha összeállítást ajánlanám, de ha gyerekednek szeretnéd ezt a cosplayt, akkor lehet kapni a jelmez boltokban és jelmez kölcsönzőkben.

- hangsúlyozza a cosplayer.

Kinek ajánlott ez a smink?

Ha idén halloweeni buliba mész, vagy csak otthon szeretnél egy látványos fotót készíteni, ez a csontváz smink kezdőknek is tökéletes választás! 

Mindenkinek ajánlott ez a fajta smink, még akár kis gyerekeknek is, csak persze aranyosabb verzióba. 

 

 

