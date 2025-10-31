30 perce
Hogyan készül a halloweeni smink? Cosplayer mutatja lépésről lépésre
A jó halloween smink nem csak kiegészíti a jelmezt, hanem teljesen megteremti a karakter hangulatát. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan készíthetsz egyszerű, mégis látványos halloween sminket otthon, egy tapasztalt cosplayer tippjei alapján.
Közeleg a halloween, és már a bulira készülsz, de még nincs ötleted, mivé változz át? A smink az egyik legjobb módja annak, hogy egy estére teljesen más karakter bőrébe bújj. A legjobb, ha olyan karaktert választasz, akire valamennyire hasonlítasz ,akár arcszerkezetben is, így a smink még élethűbb és látványosabb lesz. Ebben a cikkben egy cosplayer segít abban, hogyan készíthetsz otthon is profi halloween sminket, lépésről lépésre.
Halloween smink egy cosplayer segítségével lépésről, lépésre!
Megkérdeztünk egy tatabányai cosplayert hogy, ő milyen fajta halloweeni sminket ajánlana akár a kezdőknek.
Igazából személyfüggő,hogy ki milyen karaktert akar megvalósítani, de elmondhatok egy egyszerű de nagyszerű sminket hogy, hogyan kell elkészíteni a klasszikus csontváz sminket.
- mondta Panka.
Halloween buliba mész és nincs ötleted?
Meghívtak egy halloweeni buliba, de nem tudod, mit vegyél fel, és milyen karakter bőrébe bújj? Ne aggódj! Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan készíthetsz egy ütős halloweeni sminket, amivel garantáltan kitűnsz majd a tömegből!
Hogyan kezdj neki a halloweeni sminknek?
A legfontosabb, hogy tudd, milyen karaktert szeretnél megvalósítani, és ehhez milyen termékekre lesz szükséged. Cosplayer-ünk, Panka szerint a karaktertanulmány legalább annyira fontos, mint a technika.
A legjobb, ha olyan karaktert választunk, akire valamennyire hasonlítunk akár arcszerkezetben is.
- magyarázta a cosplayer.
Ezeket készítsd elő a sminkedhez:
- Fehér és fekete arcfesték
- Pamacs és sminkecset
- Fekete szemhéjpúder
- Szürke szemhéjpúder
- Hintőpor és sminkfixáló
- Extra: Fekete kontaktlencse
Az Essence és a Revulotion márka termékei jó ár-érték arányúak, és kezdőknek is könnyen kezelhetők
– mondja Panka.
Csontváz smink lépésről lépésre:
- Arctisztítás: mindig tiszta bőrre dolgozz!
- Fehér alap: vidd fel az egész arcra, majd hagyd megszáradni.
- Szem és száj: fekete alap a szemre, az orra és az ajkakra.
- Árnyékolás: fekete szemhéjpúderrel emeld ki az arccsontokat.
- Fogak megrajzolása: vékony ecsettel, finom kontúrokkal.
- Szem gödrök kontúrozása: fogjunk meg egy vékony ecsetet és a szemgödröt emeljük ki vonalakkal.
- A nyak színezése: fogjuk meg a smink ecsetet és a por alapú fekete festéket vigyük fel a nyakunkra.
- A nyak kiemelése: folytassuk azzal,hogy megfogunk egy vastagabb ecsetet és ki fessük feketére, hogy kontrasztos legyen a fehérrel ami majd a csontváz nyak csontjai lesznek.
Fixálás és tartósság:
A kész sminket hintőporral fixáld, majd fújd le sminkfixáló spray-vel, hogy egész éjjel tartson.
- mondja a cosplayer.
Extra trükkök a látványért
A fekete kontaktlencse igazi “wow” hatást kelt, de egy kis művérrel is feldobhatod a sminket, ha drámaibb hatásra vágysz. A művért veheted szupermarketekben, de rendelni is tudsz ha jobb minőségű kellékre vágysz. A művért óvatosan használd, mivel nem mindegyik fajta jön ki egy könnyen a ruhából és nem könnyen kopik le a bőrödről.
Halloweeni jelmezek
Ha jó összhatást szeretnél elérni a sminkednél akkor nem árt, ha az öltözékedet is hozzá illeszted.
A csontvázas sminkhez a fekete ruha összeállítást ajánlanám, de ha gyerekednek szeretnéd ezt a cosplayt, akkor lehet kapni a jelmez boltokban és jelmez kölcsönzőkben.
- hangsúlyozza a cosplayer.
Kinek ajánlott ez a smink?
Ha idén halloweeni buliba mész, vagy csak otthon szeretnél egy látványos fotót készíteni, ez a csontváz smink kezdőknek is tökéletes választás!
Mindenkinek ajánlott ez a fajta smink, még akár kis gyerekeknek is, csak persze aranyosabb verzióba.