Hogyan készül a halloweeni smink? Cosplayer mutatja lépésről lépésre

Közeleg a halloween, és már a bulira készülsz, de még nincs ötleted, mivé változz át? A smink az egyik legjobb módja annak, hogy egy estére teljesen más karakter bőrébe bújj. A legjobb, ha olyan karaktert választasz, akire valamennyire hasonlítasz ,akár arcszerkezetben is, így a smink még élethűbb és látványosabb lesz. Ebben a cikkben egy cosplayer segít abban, hogyan készíthetsz otthon is profi halloween sminket, lépésről lépésre.

Halloween smink: akár kezdőknek is!

Fotó: Varga Panna / Forrás: Kemma.hu

Halloween smink egy cosplayer segítségével lépésről, lépésre!

Megkérdeztünk egy tatabányai cosplayert hogy, ő milyen fajta halloweeni sminket ajánlana akár a kezdőknek.

Igazából személyfüggő,hogy ki milyen karaktert akar megvalósítani, de elmondhatok egy egyszerű de nagyszerű sminket hogy, hogyan kell elkészíteni a klasszikus csontváz sminket.

- mondta Panka.

Meghívtak egy halloweeni buliba, de nem tudod, mit vegyél fel, és milyen karakter bőrébe bújj? Ne aggódj! Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan készíthetsz egy ütős halloweeni sminket, amivel garantáltan kitűnsz majd a tömegből!

Hogyan kezdj neki a halloweeni sminknek?

A legfontosabb, hogy tudd, milyen karaktert szeretnél megvalósítani, és ehhez milyen termékekre lesz szükséged. Cosplayer-ünk, Panka szerint a karaktertanulmány legalább annyira fontos, mint a technika.

A legjobb, ha olyan karaktert választunk, akire valamennyire hasonlítunk akár arcszerkezetben is.

- magyarázta a cosplayer.

Ezeket készítsd elő a sminkedhez:

Fehér és fekete arcfesték

Pamacs és sminkecset

Fekete szemhéjpúder

Szürke szemhéjpúder

Hintőpor és sminkfixáló

Extra: Fekete kontaktlencse

Az Essence és a Revulotion márka termékei jó ár-érték arányúak, és kezdőknek is könnyen kezelhetők

– mondja Panka.

Csontváz smink lépésről lépésre: