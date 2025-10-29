18 perce
Mutatjuk, hová érdemes menni Halloweenkor Komárom-Esztergomban!
Ha te is szeretnéd kihasználni a hosszú hétvégét és a borzongás évszakát, válogass a Halloween programok Komárom-Esztergom megyében kínálatából! Idén a szervezők igazán kitettek magukért a Halloween programok Komárom-Esztergom megyében minden korosztályt elvarázsolnak, legyen szó gyerekekről, bulizni vágyó fiatalokról vagy a családosokról.
Október végén ismét ellepik a megyét a boszorkányok, vámpírok és tökfejek! A Halloween programok Komárom-Esztergom megyében idén is rengeteg élményt kínálnak lesznek vad éjszakai bulik, kézműves foglalkozások, tökfaragások és családi délutánok. A hangulat rémisztően fenséges lesz, csak győzz választani a sok program közül!
Halloween programok Komárom-Esztergom megyében
Idén a megye számos halloweeni programmal készül kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Lesznek vad bulik, ijesztően jó esték és kreatív gyermekfoglalkozások is.
Tatabányától egészen Komáromig összegyűjtöttük a legjobb Halloween bulikat és eseményeket a megyében, hogy könnyebben eldönthesd, hová menj idén október végén és november elején. A választék olyan nagy, hogy biztosan a bőségzavarod lesz de az biztos, hogy bárhová mész, rémisztően jó hangulat vár!
Programok településenként:
Tatabánya
Időpont: október 31. 21:00
Időpont: 10.31. 18:30
- Tök Jó Halloweeni Mulatság és Lámpás Felvonulás
Időpont: 10.29. 16:00
Időpont: 10.31., 16:00-17:00
Időpont: 10.7. 16:30-18:00
Időpont: 10.31. 22:00-6:00
Időpont: 10.31. 17:00-20:00
Tata
- Halloween a Labban-Pizzalab
Időpont: 10.31. - 11:30-20:00-ig
Időpont: 10.31.- 22:00-4:30-ig
Időpont: 10.31. - 10:00-21:00-ig
- Halloween a Monoszkópban
Időpont: 10.30-11.02. - 18:00-2:00-ig
- Halloween délután gyerekeknek
Időpont: 10.31. - 15:00-tól
Esztergom
Időpont: 10.31. - 16:00-20:00-ig
- Horror Halloween - NEON FESTiVAL
Időpont: 10.30. - 22:00-4:00-ig
- Tökfaragás az Öböl Beach Búvár Centerben
Időpont: 11:02.- 10:00-tól
Időpont: 10.31. 22:00-4:00-ig
Oroszlány
Időpont: 10.31. 18:00-22:00-ig
- Hébé Halloween Party
Időpont: 10.03. - 16:00-18:30-ig
Dorog
- Halloween Spinning
Időpont: 10.31.-11.01. 18:30-9:00
Időpont: 11.01. 19:00
Környe
Időpont: 10.31. 15:00
Komárom
Időpont: 11.01. 23:00
Győr
Időpont: 10.01. 12:00