Programajánló

18 perce

Mutatjuk, hová érdemes menni Halloweenkor Komárom-Esztergomban!

Ha te is szeretnéd kihasználni a hosszú hétvégét és a borzongás évszakát, válogass a Halloween programok Komárom-Esztergom megyében kínálatából! Idén a szervezők igazán kitettek magukért a Halloween programok Komárom-Esztergom megyében minden korosztályt elvarázsolnak, legyen szó gyerekekről, bulizni vágyó fiatalokról vagy a családosokról.

Varga Panna

Október végén ismét ellepik a megyét a boszorkányok, vámpírok és tökfejek! A Halloween programok Komárom-Esztergom megyében idén is rengeteg élményt kínálnak lesznek vad éjszakai bulik, kézműves foglalkozások, tökfaragások és családi délutánok. A hangulat rémisztően fenséges lesz, csak győzz választani a sok program közül!

Halloween programok Komárom-Esztergom megyében
Halloween programok Komárom-Esztergom megyében
Fotó: Master1305 / Forrás:  Shutterstock

Halloween programok Komárom-Esztergom megyében

Idén a megye számos halloweeni programmal készül kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Lesznek vad bulik, ijesztően jó esték és kreatív gyermekfoglalkozások is.

Tatabányától egészen Komáromig összegyűjtöttük a legjobb Halloween bulikat és eseményeket a megyében, hogy könnyebben eldönthesd, hová menj idén október végén és november elején. A választék olyan nagy, hogy biztosan a bőségzavarod lesz de az biztos, hogy bárhová mész, rémisztően jó hangulat vár!

Programok településenként:

Tatabánya

Időpont: október 31. 21:00

Időpont: 10.31. 18:30

  • Tök Jó Halloweeni Mulatság és Lámpás Felvonulás

Időpont: 10.29. 16:00

Időpont: 10.31., 16:00-17:00

Időpont: 10.7. 16:30-18:00

Időpont: 10.31. 22:00-6:00

Időpont: 10.31. 17:00-20:00

Tata

  • Halloween a Labban-Pizzalab

Időpont: 10.31. - 11:30-20:00-ig

Időpont: 10.31.- 22:00-4:30-ig

 Időpont: 10.31. - 10:00-21:00-ig

  • Halloween a Monoszkópban 

Időpont: 10.30-11.02. - 18:00-2:00-ig

  • Halloween délután gyerekeknek 

Időpont: 10.31. - 15:00-tól

 Esztergom

Időpont: 10.31. - 16:00-20:00-ig

  • Horror Halloween - NEON FESTiVAL

Időpont: 10.30. - 22:00-4:00-ig

  • Tökfaragás az Öböl Beach Búvár Centerben 

Időpont: 11:02.- 10:00-tól

Időpont: 10.31. 22:00-4:00-ig

 Oroszlány

Időpont: 10.31. 18:00-22:00-ig

  • Hébé Halloween Party 

Időpont: 10.03. - 16:00-18:30-ig

 Dorog

  • Halloween Spinning

Időpont: 10.31.-11.01. 18:30-9:00

Időpont: 11.01. 19:00

 Környe

Időpont: 10.31. 15:00

 Komárom

Időpont: 11.01. 23:00

Győr

Időpont: 10.01. 12:00

 

