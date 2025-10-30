1 órája
Így készül Tatabánya a Halloweenre - városi programkörkép
A halloween-i programok Tatabányán idén igazán színesek lesznek! A város tele lesz bulikkal, kreatív foglalkozásokkal, jógaórával és jelmezes felvonulással. A halloweeni bulik és családi események között minden korosztály megtalálhatja a neki tetsző tök-jó élményt. Halloween-i programok Tatabányán várják az ide érkezőket!
A Halloween egyre népszerűbb nálunk is, és Tatabánya idén különösen készül a spooky hangulatra! Családoknak, fiataloknak, baráti társaságoknak és bulizóknak is lesz miből válogatni. A tematikus jógaórától a lámpás felvonuláson át egészen az éjszakai DJ buliig mindenki talál magának programot. Mutatjuk, hol lesznek a legjobb halloween-i programok Tatabányán október végén és november elején!
Halloween-i programok Tatabányán
Nem is gondolnád, hogy Tatabányán milyen sok halloweeni program lesz megrendezve idén! Lesznek családi, gyerekbarát események, kreatív foglalkozások, jelmezes felvonulások, és persze az éjszakai bulik sem maradnak el. Ezek a programok egyaránt szólnak kicsiknek és nagyoknak, így mindenki megtalálhatja a hozzá közel álló halloweeni hangulatot akár egy nyugodtabb közösségi eseményre, akár egy vadabb éjszakai bulira vágyik.
Halloween-i bulik
Ebben a cikkben összegyűjtöttük a tatabányai halloweeni programokat, hogy könnyen átlásd, hová érdemes ellátogatni október végén. Legyen szó családbarát tökfaragásról, lámpás felvonulásról, tematikus jógáról vagy éppen buliról és jelmezversenyről, itt minden korosztály talál magának élményt. A város idén igazán felkészült a spooky szezonra!
PartySyndrom Halloween - Roxxy Music Café, Tatabánya
Helyszín: Roxxy Music Café, Tatabánya
Időpont: október 31., 21:00
Program: jelmezverseny, tematikus dekoráció és fergeteges hangulat
Korhatár: a rendezvény 18 éven felülieknek szól!
Halloween-i jóga a Dózsakertben
Helyszín: Tatabánya, Dózsakert - Erdész utca
Időpont: október 31., 16:00-17:00
Szervező: Ritócz Tamás - jóga és masszázs
Hangulat: nyugodt, lélekfeltöltő, halloweeni atmoszférával
Dress code: jöhetsz rémisztő jelmezben - minél kreatívabb, annál jobb!
Vad Halloween Opening Party - Tatabánya Főtér
Helyszín: Tatabánya, Főtér 20. (Árpád Hotel alatt)
Program: CHRISMO és HENN DJ gondoskodik a fergeteges hangulatról
Korhatár: 18+ a rendezvényre kizárólag nagykorúak léphetnek be
Halloween-party a Flow Academy-ben
Helyszín: Tatabánya, Stúdium tér
Időpont: november 7., 16:30 – 18:00
Program: fiataloknak és családoknak szóló közösségi esemény, zenével és jelmezekkel
Halloweeni via ferrata - Éjszakai mászás Tatabányán
Helyszín: Tatabánya, Vasalt Utak
Időpont: október 31., 18:30
Fontos: fejlámpa kötelező!
Extra: gyere rémisztő jelmezben a találkozó helyszíne a Gerecse Kapuja Látogatóközpont (Panoráma út)
Tök Jó Halloweeni Mulatság és Lámpás Felvonulás
Helyszín: Rózsaszín épület, Tatabánya, Füzes utca 40/B.
(Családsegítő Szolgálat, 13-as terem)
Időpont: 2025. október 29.
16:00 - Tök jó táncmulatság
Vidám zenék és tánc
Zsíros kenyér és meleg tea minden résztvevőnek
Kis ajándék azoknak, akik jelmezben érkeznek
Az est fénypontja:
17:30 – Lámpás halloweeni felvonulás
A lámpásokat a szervezők biztosítják
Közös, gyertyás menet
Hangulatos esti élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt
