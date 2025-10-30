Így készül Tatabánya a Halloweenre - városi programkörkép

A Halloween egyre népszerűbb nálunk is, és Tatabánya idén különösen készül a spooky hangulatra! Családoknak, fiataloknak, baráti társaságoknak és bulizóknak is lesz miből válogatni. A tematikus jógaórától a lámpás felvonuláson át egészen az éjszakai DJ buliig mindenki talál magának programot. Mutatjuk, hol lesznek a legjobb halloween-i programok Tatabányán október végén és november elején!

Halloween-i programok Tatabányán: bulik, jóga, felvonulás

Fotó: Yuganov Konstantin / Forrás: Shutterstock

Halloween-i programok Tatabányán

Nem is gondolnád, hogy Tatabányán milyen sok halloweeni program lesz megrendezve idén! Lesznek családi, gyerekbarát események, kreatív foglalkozások, jelmezes felvonulások, és persze az éjszakai bulik sem maradnak el. Ezek a programok egyaránt szólnak kicsiknek és nagyoknak, így mindenki megtalálhatja a hozzá közel álló halloweeni hangulatot akár egy nyugodtabb közösségi eseményre, akár egy vadabb éjszakai bulira vágyik.

Halloween-i bulik

Ebben a cikkben összegyűjtöttük a tatabányai halloweeni programokat, hogy könnyen átlásd, hová érdemes ellátogatni október végén. Legyen szó családbarát tökfaragásról, lámpás felvonulásról, tematikus jógáról vagy éppen buliról és jelmezversenyről, itt minden korosztály talál magának élményt. A város idén igazán felkészült a spooky szezonra!

PartySyndrom Halloween - Roxxy Music Café, Tatabánya

Helyszín: Roxxy Music Café, Tatabánya

Időpont: október 31., 21:00

Program: jelmezverseny, tematikus dekoráció és fergeteges hangulat

Korhatár: a rendezvény 18 éven felülieknek szól!

Halloween-i jóga a Dózsakertben

Helyszín: Tatabánya, Dózsakert - Erdész utca

Időpont: október 31., 16:00-17:00

Szervező: Ritócz Tamás - jóga és masszázs

Hangulat: nyugodt, lélekfeltöltő, halloweeni atmoszférával

Dress code: jöhetsz rémisztő jelmezben - minél kreatívabb, annál jobb!

Vad Halloween Opening Party - Tatabánya Főtér

Helyszín: Tatabánya, Főtér 20. (Árpád Hotel alatt)

Program: CHRISMO és HENN DJ gondoskodik a fergeteges hangulatról

Korhatár: 18+ a rendezvényre kizárólag nagykorúak léphetnek be

Halloween-party a Flow Academy-ben

Helyszín: Tatabánya, Stúdium tér

Időpont: november 7., 16:30 – 18:00

Program: fiataloknak és családoknak szóló közösségi esemény, zenével és jelmezekkel