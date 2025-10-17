Halloween-láz Tatabányán: gyorsan fogynak a dekorok a polcokról

Már majdnem lecsúsztunk az október 31-ei ünnepre való készülődésről, de szerencsére még nem késő beszerezni a legjobb halloween dekorációkat és édességeket!

Komárom-Esztergom megyében több boltban is várnak még izgalmas kínálatok mi pedig ellátogattunk a tatabányai Tescóba, Lidlbe és Intersparba, hogy megnézzük, mit kínálnak idén a Halloween 2025 alkalmából.

A Tesco Halloween 2025, a Lidl Halloween 2025 és az Interspar Halloween 2025 ajánlataiban még bőven találhatsz töklámpásokat, girlandokat és boszorkányos kiegészítőket de érdemes sietni, mert gyorsan fogynak a legjobb darabok!

Halloween dekorációk: avagy mit lehet kapni a boltokban!

Fotó: Varga Panna / Forrás: Kemma.hu

Halloween dekorációk avagy melyik áruházban mit találsz

Egyre népszerűbb az ünnep Magyarországon, és egyre többen keresik a jobbnál jobb halloweeni kiegészítőket és a gyerekeknek szánt finomságokat.

A tatabányai Tesco bővelkedik édességekben, jelmezekben és halloweeni kellékekben, így könnyedén beszerezhetünk mindent egy hangulatos estére.

Az Interspar polcain szintén izgalmas újdonságok várják a vásárlókat még limitált ízű söröket is találhatunk a kínálatban.

A tatabányai Lidl sem marad el: tele van különleges termékekkel, dekorációkkal és édességekkel, amelyek garantáltan feldobják a Halloween-hangulatot.

A Tescoban lehet kapni a Megszállott démon maszkot 1299 Ft.-ért

Fotó: Varga Panna / Forrás: Kemma.hu

Hol találhatók halloweeni dekorációt?

A Tesco polcain igazi különlegességek várják a vásárlókat, az Interspar kínálata is bővelkedik halloweeni újdonságokban, a Lidl pedig szó szerint tele van borzongással. Ezekben az üzletekben garantáltan találsz rémisztőbbnél rémisztőbb dekorációkat és finomságokat, amelyekkel pillanatok alatt megteremtheted az igazi Halloween-hangulatot az otthonodba vagy akár egy Halloweeni bulidban.

The Moon Made Me Do It bögre kapható a Tescoban 3999 forintért

Fotó: Varga Panna / Forrás: Kemma.hu

Milyen halloween leárazások vannak?

A Tesco Halloween 2025 kínálatában idén is rengeteg újdonság várja a vásárlókat. A polcokon ott van például a limitált mintájú Toffifee 3199 Ft-ért, vagy a fluoreszkáló pókdekoráció, amely 1799 Ft-ért vihető haza. A hangulatot tovább fokozhatjuk a Pumpkin garland girlanddal 3199 Ft.-ért, illetve az igazán stílusos bögrékkel is mint a “The Moon Made Me Do It” vagy az “I’m Spooky” feliratú darabok, amelyek 3999 Ft-ért kaphatók.