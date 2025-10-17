2 órája
Halloween-láz Tatabányán: gyorsan fogynak a dekorok a polcokról
Közeledik a Halloween, és Komárom-Esztergom megye boltjai már tele vannak izgalmas halloween dekorációkkal, édességekkel és különleges termékekkel. A tatabányai Tesco, Lidl és Interspar polcain most igazi borzongás vár: töklámpások, világító pókok, különleges bögrék és limitált kiadású finomságok közül válogathatunk. Halloween dekorációk hamar elfogynak, siess nehogy le maradj róluk!
Már majdnem lecsúsztunk az október 31-ei ünnepre való készülődésről, de szerencsére még nem késő beszerezni a legjobb halloween dekorációkat és édességeket!
Komárom-Esztergom megyében több boltban is várnak még izgalmas kínálatok mi pedig ellátogattunk a tatabányai Tescóba, Lidlbe és Intersparba, hogy megnézzük, mit kínálnak idén a Halloween 2025 alkalmából.
A Tesco Halloween 2025, a Lidl Halloween 2025 és az Interspar Halloween 2025 ajánlataiban még bőven találhatsz töklámpásokat, girlandokat és boszorkányos kiegészítőket de érdemes sietni, mert gyorsan fogynak a legjobb darabok!
Halloween dekorációk avagy melyik áruházban mit találsz
Egyre népszerűbb az ünnep Magyarországon, és egyre többen keresik a jobbnál jobb halloweeni kiegészítőket és a gyerekeknek szánt finomságokat.
A tatabányai Tesco bővelkedik édességekben, jelmezekben és halloweeni kellékekben, így könnyedén beszerezhetünk mindent egy hangulatos estére.
Az Interspar polcain szintén izgalmas újdonságok várják a vásárlókat még limitált ízű söröket is találhatunk a kínálatban.
A tatabányai Lidl sem marad el: tele van különleges termékekkel, dekorációkkal és édességekkel, amelyek garantáltan feldobják a Halloween-hangulatot.
Hol találhatók halloweeni dekorációt?
A Tesco polcain igazi különlegességek várják a vásárlókat, az Interspar kínálata is bővelkedik halloweeni újdonságokban, a Lidl pedig szó szerint tele van borzongással. Ezekben az üzletekben garantáltan találsz rémisztőbbnél rémisztőbb dekorációkat és finomságokat, amelyekkel pillanatok alatt megteremtheted az igazi Halloween-hangulatot az otthonodba vagy akár egy Halloweeni bulidban.
Milyen halloween leárazások vannak?
A Tesco Halloween 2025 kínálatában idén is rengeteg újdonság várja a vásárlókat. A polcokon ott van például a limitált mintájú Toffifee 3199 Ft-ért, vagy a fluoreszkáló pókdekoráció, amely 1799 Ft-ért vihető haza. A hangulatot tovább fokozhatjuk a Pumpkin garland girlanddal 3199 Ft.-ért, illetve az igazán stílusos bögrékkel is mint a “The Moon Made Me Do It” vagy az “I’m Spooky” feliratú darabok, amelyek 3999 Ft-ért kaphatók.
A Lidl Halloween 2025 kínálata is tartogat meglepetéseket a Halloween fánk 299 Ft-ért, míg a sötét rum koponya alakú üvegben 3999 Ft-ért szerezhető be garantáltan a bulik sztárja lesz.
És ne feledkezzünk meg az Interspar Halloween 2025 kínálatáról sem, ahol szintén rémületesen jó termékek várják a vásárlókat. A polcokon ott találjuk például a Mad Scient Dracul 0 sört, mindössze 999 Ft-ért. És ha a fürdőnket is szeretnénk hangulatba hozni akkor az Interspar folyékony szappan tartója halloweentök és szellem formában kaphatóak csak 1499.-ért.