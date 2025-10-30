október 30., csütörtök

Különjárat

1 órája

Hallottak napja és Mindenszentek alkalmából busz indul a síkvölgyi temetőbe

Címkék#Mindenszentek#Síkvölgyi temető#Hallottak napja

November 1-én és 2-án sokan emlékeznek elhunyt szeretteikre. Hallottak napja és Mindenszentek alkalmából különjáratot indít a T-busz a Síkvölgyi temetőbe. Mutatjuk a részleteket!

Gábos Orsolya

A T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. tájékoztatása szerint 2025. október 31. (péntek) 15:00-tól november 2. (vasárnap) 21:00 óráig módosított útvonalon közlekednek egyes helyi járatok, hogy a Mindenszentek és Hallottak napja idején a temetők könnyebben megközelíthetők legyenek.

Hallottak napja
Módosított menetrend szerint közlekedik a T-busz Hallottak napja és Mindenszentek napján
Forrás: tbusz.hu

Különjárat Mindenszentek és Hallottak napja alkalmából

Mindenszentek napján, november 1-én (szombaton), a megszokott menetrend szerinti járatokon kívül különjáratokat is indít a T-busz. A 6S jelzésű buszok közvetlen összeköttetést biztosítanak az Autóbusz-állomás és a Síkvölgyi temető között.

Megállói:

  • Vasútállomás
  • Dózsakert
  • Erdész utca
  • Millenium lakópark
  • Bánki Donát Iskola
  • Madách Imre utca
  • Bajcsy-Zsilinszky utca
  • Kossuth Lajos utca
  • Síkvölgyi temető

A 6S jelzésű járatok az Autóbusz-állomásról 10:05, 11:20, 13:40, 14:40, 15:40 és 16:40 órakor indulnak, visszafelé, a Síkvölgyi temetőtől pedig 11:00, 12:20, 14:00, 14:55, 16:00, 16:55 és 18:45 órakor.

 

 

