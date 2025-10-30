Hallottak napja és mindenszentek alkalmából busz indul a síkvölgyi temetőbe

A T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. tájékoztatása szerint 2025. október 31. (péntek) 15:00-tól november 2. (vasárnap) 21:00 óráig módosított útvonalon közlekednek egyes helyi járatok, hogy a Mindenszentek és Hallottak napja idején a temetők könnyebben megközelíthetők legyenek.

Forrás: tbusz.hu

Különjárat Mindenszentek és Hallottak napja alkalmából

Mindenszentek napján, november 1-én (szombaton), a megszokott menetrend szerinti járatokon kívül különjáratokat is indít a T-busz. A 6S jelzésű buszok közvetlen összeköttetést biztosítanak az Autóbusz-állomás és a Síkvölgyi temető között.

Megállói:

Vasútállomás

Dózsakert

Erdész utca

Millenium lakópark

Bánki Donát Iskola

Madách Imre utca

Bajcsy-Zsilinszky utca

Kossuth Lajos utca

Síkvölgyi temető

A 6S jelzésű járatok az Autóbusz-állomásról 10:05, 11:20, 13:40, 14:40, 15:40 és 16:40 órakor indulnak, visszafelé, a Síkvölgyi temetőtől pedig 11:00, 12:20, 14:00, 14:55, 16:00, 16:55 és 18:45 órakor.