„Túléltem, és büszkék lehetnek az ott dolgozókra” – megható levél érkezett a kórházhoz

Amikor átéljük a betegség, a fájdalom és a bizonytalanság óráit, gyakran csak a szakértelem és az empátia világít a sötétben. Egy kórházi ágy, egy intenzív osztály – ott nemcsak orvosi beavatkozás történik, hanem emberi történetek peregnek: összekapcsolódnak szorongás és remény, félelem és megnyugvás. Ilyenkor a betegek – sokszor gyengültségük közepette is – hálával tekintenek azokra, akik életükért küzdenek. Ilyen esetekben születik a hálalevél, amellyel kifejezik a köszönetüket a dolgozók felé.

Megható hálalevél érkezett a tatabányai Szent Borbála Kórházba – a beteg az intenzív osztály dolgozóinak köszönte meg életét

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Hálalevél a Szent Borbála Kórháznak

A Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház Intenzív Osztályára érkezett egy ilyen levél „a Túlélőtől”, aki nemcsak engedélyt adott a megosztásra, hanem kérte, hogy az emberek tudják: nem rejtőzködik, hanem büszke azokra, akik mellette álltak.

A levél írója, Farkas Péter, a kórház Intenzív Osztályán töltött időszakát követően írta meg köszönetét:

Ezúton is szeretném megköszönni a Szent Borbála Kórház Intenzív Osztályának a kedvességét, gondoskodását és odaadó, felelősségteljes munkáját. Köszönöm, hogy az ott eltöltött időt kellemesebbé tették, valamint hogy az életemet megmentették. Egy kedves, összetartó csapatot ismertem meg bennük! Még egyszer köszönök mindent – a ‘túlélő’.

A gyógyítás mögött emberek állnak

A kórház munkatársai meghatottan fogadták a levelet, és Facebook-oldalukon is reagáltak:

Kedves Péter, hálásan köszönjük visszajelzését, jó egészséget kívánunk!

Az ilyen sorok nemcsak az orvosok és ápolók számára jelentenek megerősítést, hanem mindannyiunk számára példát mutatnak arról, milyen ereje van az őszinte hálának.

Ezekkel a kedves szavakkal illette a kórház dolgozóit Farkas Péter, a "túlélő"

Forrás: Szent Borbála Kórház/Facebook

A köszönet ad erőt a mindennapokhoz

Az egészségügyben dolgozók számára az ilyen üzenetek adják a legtöbb erőt a mindennapi, gyakran embert próbáló munkához. Mert minden levél mögött ott van egy élet, amely folytatódhatott – és egy csapat, amelynek elhivatottsága ezt lehetővé tette.

A Szent Borbála Kórház dolgozói számára Farkas Péter levele most nemcsak köszönet, hanem elismerés is volt: annak bizonyítéka, hogy a hivatás, a szakértelem és a szív együttesen valóban életet menthet.