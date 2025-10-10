Helyszíni fotók: hajóbaleset történt a Dunán

Komoly károkat szenvedett Esztergom egyik különleges látványossága, az ex-Komárom állóhajó, miután egy szállodahajó manőverezés közben nekiütközött a hajó oldalának az Erzsébet park közelében. A hajóbaleset során szerencsére senki sem sérült meg, de a vízi jármű oldalán keletkezett sérülések jelentősek lehetnek. Hernádi Ádám polgármester a közösségi oldalán számolt be az esetről, és megerősítette, hogy a vízirendészet vizsgálja a történteket.

Forrás: Hernádi Ádám/Facebook

Vizsgálják a hajóbaleset körülményeit

A vízirendészet szakemberei már megkezdték a baleset kivizsgálását, hogy megállapítsák, pontosan mi vezetett az ütközéshez és ki a felelős az anyagi károkért. Az első információk szerint a szállodahajó manőverezés közben sodródhatott az ex-Komárom oldalának, amely a rögbipálya közelében horgonyoz. Az ikonikus állóhajó évek óta kulturális események, kiállítások és közösségi rendezvények helyszíne.

Halálos hajóbalesetek

Ahogy arról tavaly beszámoltunk baleset történt a Dunán Verőcénél, ahol egy szállodahajó ütközött egy másik kisgéphajóval szombat éjjel. A halálos hajóbalesetben ketten meghaltak, és öten eltűntek. Az érintett szállodahajó Komáromnál állt meg, amelyről fotó is készült.

Négy utas és köztük egy gyermek is életét vesztette, amikor felborult egy sétahajó a viharos időjárás miatt a Duna-deltában. Nagyon sokáig tartott a mentés. A hajón tartózkodó turisták közül hatan viseltek mentőmellényt, és önerőből sikerült partot érniük. A mentési munkálatok helyi idő szerint este fél 11-kor értek véget, amikor a hatóságok megerősítették, hogy minden utast megtaláltak.