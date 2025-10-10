október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

3 órája

Helyszíni fotók: hajóbaleset történt a Dunán

Címkék#Duna#hajóbaleset#Esztergom

Anyagi kárral járó baleset történt Esztergomban az Erzsébet park közelében. A hajóbaleset során egy szállodahajó ütközött az ex-Komárom állóhajónak, amely rendezvényhelyszínként és kiállítótérként is ismert.

Komoly sérüléseket szenvedett Esztergom egyik különleges látványossága, az ex-Komárom állóhajó, miután egy szállodahajó manőverezés közben nekiütközött a hajó oldalának az Erzsébet park közelében. A hajóbaleset során szerencsére senki sem sérült meg, de a vízi jármű oldalán keletkezett sérülések jelentősek lehetnek. Hernádi Ádám polgármester a közösségi oldalán számolt be az esetről, és megerősítette, hogy a vízirendészet vizsgálja a történteket.

Az Esztergomnál történt hajóbaleset jelentős károkkal járt.
Az Esztergomnál történt hajóbaleset jelentős károkkal járt.
Forrás: Hernádi Ádám/Facebook

Vizsgálják a hajóbaleset körülményeit

A vízirendészet szakemberei már megkezdték a baleset kivizsgálását, hogy megállapítsák, pontosan mi vezetett az ütközéshez és ki a felelős az anyagi károkért. Az első információk szerint a szállodahajó manőverezés közben sodródhatott az ex-Komárom oldalának, amely a rögbipálya közelében horgonyoz. Az ikonikus állóhajó évek óta kulturális események, kiállítások és közösségi rendezvények helyszíne. 

Halálos hajóbalesetek

Ahogy arról tavaly beszámoltunk baleset történt a Dunán Verőcénél, ahol egy szállodahajó ütközött egy másik kisgéphajóval szombat éjjel. A halálos hajóbalesetben ketten meghaltak, és öten eltűntek. Az érintett szállodahajó Komáromnál állt meg, amelyről fotó is készült.

Négy utas és köztük egy gyermek is életét vesztette, amikor felborult egy sétahajó a viharos időjárás miatt a Duna-deltában. Nagyon sokáig tartott a mentés. A hajón tartózkodó turisták közül hatan viseltek mentőmellényt, és önerőből sikerült partot érniük. A mentési munkálatok helyi idő szerint este fél 11-kor értek véget, amikor a hatóságok megerősítették, hogy minden utast megtaláltak. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu