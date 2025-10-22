1 órája
Megható búcsú Komáromban: 36 év után nyugdíjba vonult a város mentőslegendája
Megható búcsúval zárult egy több évtizedes mentős pályafutás Komáromban. Hajnal Elek neve összeforrt a hivatással, hiszen 36 éven át szolgálta a betegeket és bajtársait példamutató elhivatottsággal.
A napokban különleges pillanatnak lehettek tanúi a komáromi mentősök: kollégájuk, Hajnal Elek gépkocsivezető bajtársuk utolsó szolgálatát teljesítette. A búcsú azonban nemcsak egy pályafutás végét, hanem egy több évtizedes hivatás szeretetteljes lezárását is jelentette.
Három évtizednyi szolgálat a betegekért
Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint Hajnal Elek október 18-án teljesítette utolsó szolgálatát, ezzel 36 év után vonult nyugdíjba. Pályája Tatabányán indult, majd Komáromban folytatta elhivatott munkáját. Szókimondó, határozott és segítőkész személyiségként ismerték, aki mindig példát mutatott a fiatalabb bajtársaknak – nemcsak szakmai tudásával, hanem emberi tartásával is.
Hajnal Elek neve összeforrt Komárommal
Nem ez volt az első alkalom, hogy a komáromi mentősök munkáját elismerés övezte. 2018-ban például egy 43 éves nő tért vissza a mentőállomásra, hogy megköszönje életének megmentését. Akkor Dr. Olexa Tamás és Hajnal Elek is ott voltak azok között, akik a sikeres újraélesztést végrehajtották. A beteg azóta is hálás azoknak, akik második esélyt adtak neki – köztük Hajnal Eleknek is, aki most maga búcsúzott a mentőautótól.
Ügyeletről a műtőbe: Olexa doktor és a mentősök mentették meg a 43 éves nő életétMegható üzenetet és látogatót kaptak a komáromi mentősök, valamint Dr. Olexa Tamás. Egy 43 éves asszony ugyanis nekik köszönheti, hogy visszahozták a halálból.
Elismerések és példamutatás
Hajnal Elek neve nemcsak Komáromban, hanem a vármegye egészében ismertté vált. 2019-ben a Mentők Napja alkalmából a Parlamentben rendezett ünnepségen ő is egyéni elismerést kapott az Országos Mentőszolgálat főigazgatójától, Dr. Csató Gábortól. Akkor Tatabányáról és Komáromból is több mentős vehetett át dicséretet, ami jól mutatja, milyen magas színvonalon dolgoznak a térség bajtársai.
A tatabányai mentősök dicséretet kaptak a mentők napjánFőigazgatói dicséretet kapott a mentők napján a tatabányai mentőállomás. Ezen kívül három mentős dolgozó is kitüntetést kapott.
Megható búcsú a bajtársaktól
A nyugdíjba vonulás napján Elek utolsó szolgálata igazi ünnepi hangulatban telt. Egy díszített mentőautóval érkezett, ahol családja és bajtársai közös ünnepléssel köszöntötték. A videón látszik: a búcsú nemcsak a munkatársak számára volt érzelmes, hanem egész Komárom számára, hiszen egy igazi legendát engedtek el.