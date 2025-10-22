Megható búcsú Komáromban: 36 év után nyugdíjba vonult a város mentőslegendája

A napokban különleges pillanatnak lehettek tanúi a komáromi mentősök: kollégájuk, Hajnal Elek gépkocsivezető bajtársuk utolsó szolgálatát teljesítette. A búcsú azonban nemcsak egy pályafutás végét, hanem egy több évtizedes hivatás szeretetteljes lezárását is jelentette.

Hajnal Elek mentőgépkocsivezető bajtársát bajtársai és családja közösen búcsúztatták utolsó szolgálata után a komáromi mentőállomáson

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

Három évtizednyi szolgálat a betegekért

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint Hajnal Elek október 18-án teljesítette utolsó szolgálatát, ezzel 36 év után vonult nyugdíjba. Pályája Tatabányán indult, majd Komáromban folytatta elhivatott munkáját. Szókimondó, határozott és segítőkész személyiségként ismerték, aki mindig példát mutatott a fiatalabb bajtársaknak – nemcsak szakmai tudásával, hanem emberi tartásával is.

Hajnal Elek neve összeforrt Komárommal

Nem ez volt az első alkalom, hogy a komáromi mentősök munkáját elismerés övezte. 2018-ban például egy 43 éves nő tért vissza a mentőállomásra, hogy megköszönje életének megmentését. Akkor Dr. Olexa Tamás és Hajnal Elek is ott voltak azok között, akik a sikeres újraélesztést végrehajtották. A beteg azóta is hálás azoknak, akik második esélyt adtak neki – köztük Hajnal Eleknek is, aki most maga búcsúzott a mentőautótól.