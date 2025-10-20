Megelevenedett történelem: ilyen volt a II. Világháborús hadijátékok a Monostori Erődben

Igazi háborús hangulat uralkodott vasárnap, a komáromi Monostori Erődben - egyenruhás hagyományőrzők, korszerű fegyverek, de még harckocsik is szolgáltattak érdekességet, a kilátogatóknak. A hadijátékok idén sem okozott csalódást.

A hadijátékok korhűen ábrázolták a 80 évvel ezelőtti felszereléseket és haditechnikát

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Ilyen volt a II. világháborús hadijátékok rendezvénye

A nap folyamán a hadijáték nem csupán csata-jelenetek sorozata, hanem színházi élmény is: műsorszámok is színesítették a sort, közben időnként harckocsi- és fegyverbemutatók zajlottak. Séták a katonai táborban, börzék a relikviákkal, és érdekes gasztronómiai pontok is gondoskodnak arról, hogy igazán jól érezzük magunkat.

A kapuk délelőtt 10 órakor nyíltak, azután pedig volt minden, mint a búcsúban: sétahajókázás a Dunán, katonai tárlatvezetések, vásár, de még történelmi musical is gondoskodott a hangulatról. A hadijáték fénypontja délután jött el: ekkor kezdődött a látványos csatajelenet – puskadörrenések, robbanások, légicsata-effektek – az izgalom magasra csapott. Az égi manőverek tettek rá még egy lapáttal: a levegőből süvített motorzaj, néha egy-egy árnyék, ami felettünk elsuhan.