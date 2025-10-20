1 órája
Megelevenedett történelem: ilyen volt a II. Világháborús hadijátékok a Monostori Erődben
Ropogtak a fegyverek, dörögtek az ágyuk: idén is összegyűltek a hagyományőrzők a Monostori Erődben. A 2025-ös komáromi hadijátékok megelevenítették a II. Világháború hangulatát, katonai szempontból. A korszerű egyenruhák és fegyverek mellett, harckocsik és más katonai járművek is kiállításra kerültek.
Igazi háborús hangulat uralkodott vasárnap, a komáromi Monostori Erődben - egyenruhás hagyományőrzők, korszerű fegyverek, de még harckocsik is szolgáltattak érdekességet, a kilátogatóknak. A hadijátékok idén sem okozott csalódást.
Ilyen volt a II. világháborús hadijátékok rendezvénye
A nap folyamán a hadijáték nem csupán csata-jelenetek sorozata, hanem színházi élmény is: műsorszámok is színesítették a sort, közben időnként harckocsi- és fegyverbemutatók zajlottak. Séták a katonai táborban, börzék a relikviákkal, és érdekes gasztronómiai pontok is gondoskodnak arról, hogy igazán jól érezzük magunkat.
A kapuk délelőtt 10 órakor nyíltak, azután pedig volt minden, mint a búcsúban: sétahajókázás a Dunán, katonai tárlatvezetések, vásár, de még történelmi musical is gondoskodott a hangulatról. A hadijáték fénypontja délután jött el: ekkor kezdődött a látványos csatajelenet – puskadörrenések, robbanások, légicsata-effektek – az izgalom magasra csapott. Az égi manőverek tettek rá még egy lapáttal: a levegőből süvített motorzaj, néha egy-egy árnyék, ami felettünk elsuhan.
GALÉRIA: Különleges fegyverkiállítás és bemutató Komáromban (W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
Sokakat leginkább az kötött le a legjobban, hogy ezek a jelenetek nem szimplán látványelemek voltak: érződött a részletesség, a korhűség iránti elkötelezettség, az, hogy mindennek oka van, nem csak plakátszerű dramaturgia. A díszletek, a ruhák, a haditechnika összhangja olyan harmóniát adott, amely valóságossá és emlékezetessé varázsolta ezt az eseményt.