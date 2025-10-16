54 perce
Újra dörögnek az ágyúk a Monostori Erődben – jön az év legnagyobb durranása Komáromban
Tankok dübörögnek, a levegőben repülők szelik az eget, és újra felmorajlik a történelem Komáromban. A II. világháborús hadijáték idén is a Monostori Erőd legnagyobb eseménye lesz, ahol látványos csatajelenetek, pirotechnika és musical is szerepel a programban.
Október 19-én ismét a történelemé lesz a főszerep a Monostori Erőd falai között, ahol megrendezik a hagyományos II. világháborús hadijátékot. A szervezők ezúttal is látványos csatajelenetekkel, korhű járművekkel és izgalmas kísérőprogramokkal készülnek – nem véletlenül nevezik a rendezvényt „az év legnagyobb durrr...anásának”.
II. világháborús hadijátékok a Monostori erődben
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az ország minden pontjáról várják a látogatókat és a hagyományőrzőket. Tavaly a légicsata, a robbanások és a pirotechnikai effektek aratták a legnagyobb sikert, a gyerekek pedig katonai relikviákkal, sisakokkal és játékfegyverekkel térhettek haza. A korábbi években Szegedtől Sopronig, sőt még Lengyelországból és Csehországból is érkeztek résztvevők – a Monostori Erőd hadijátéka az ország egyik legnagyobb szabadtéri történelmi eseményévé nőtte ki magát.
Történelem testközelből
A 2025-ös rendezvény idén is egész napos programot kínál a látogatóknak. A kapuk 10 órakor nyílnak, és már a délelőtti órákban elkezdődnek az izgalmak. A Magyarock Dalszínház 11:30-kor mutatja be az Egri csillagok című történelmi musicalt, amely a hadijáték kísérőprogramjaként igazi különlegességnek számít. Aki jegyet vált az előadásra, az az egész napos rendezvényre is beléphet.
A program
A látogatók harckocsi- és fegyverbemutatót, egyenruhás tárlatvezetéseket, katonai táborokat és toborzókat, valamint interaktív játékokat is kipróbálhatnak. A nap során kirakodóvásár és food truck udvar is várja az érdeklődőket – a börze az elmúlt években mindig külön élményt jelentett, ahol akár lőszerből készült ékszereket vagy katonai emléktárgyakat is lehetett vásárolni.
A nap fénypontja ezúttal is a hadijáték, amely 15 órakor veszi kezdetét. A szervezők látványos, korhű jelenetekkel idézik fel a II. világháború ütközeteit, a levegőből pedig újra légi csata és robbanások tarkítják a programot.
Aki szereti a történelmet, a látványos csatákat és a különleges atmoszférájú programokat, annak október harmadik vasárnapján egyértelmű az úticél: Komárom, Monostori Erőd – mert az év legnagyobb durranása idén is itt várja a látogatókat.
