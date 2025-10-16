Újra dörögnek az ágyúk a Monostori Erődben – jön az év legnagyobb durranása Komáromban

Október 19-én ismét a történelemé lesz a főszerep a Monostori Erőd falai között, ahol megrendezik a hagyományos II. világháborús hadijátékot. A szervezők ezúttal is látványos csatajelenetekkel, korhű járművekkel és izgalmas kísérőprogramokkal készülnek – nem véletlenül nevezik a rendezvényt „az év legnagyobb durrr...anásának”.

II. világháborús hadijáték Komáromban a Monostori erődben - idén is ez lesz az év durranása

II. világháborús hadijátékok a Monostori erődben

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az ország minden pontjáról várják a látogatókat és a hagyományőrzőket. Tavaly a légicsata, a robbanások és a pirotechnikai effektek aratták a legnagyobb sikert, a gyerekek pedig katonai relikviákkal, sisakokkal és játékfegyverekkel térhettek haza. A korábbi években Szegedtől Sopronig, sőt még Lengyelországból és Csehországból is érkeztek résztvevők – a Monostori Erőd hadijátéka az ország egyik legnagyobb szabadtéri történelmi eseményévé nőtte ki magát.