1 órája

Újra dörögnek az ágyúk a Monostori Erődben – jön az év legnagyobb durranása Komáromban

Tankok dübörögnek, a levegőben repülők szelik az eget, és újra felmorajlik a történelem Komáromban. A II. világháborús hadijáték idén is a Monostori Erőd legnagyobb eseménye lesz, ahol látványos csatajelenetek, pirotechnika és musical is szerepel a programban.

Bajcsy Tünde

Október 19-én ismét a történelemé lesz a főszerep a Monostori Erőd falai között, ahol megrendezik a hagyományos II. világháborús hadijátékot. A szervezők ezúttal is látványos csatajelenetekkel, korhű járművekkel és izgalmas kísérőprogramokkal készülnek – nem véletlenül nevezik a rendezvényt „az év legnagyobb durrr...anásának”.

II. világháborús hadijáték Komáromban a Monostori erődben - idén is ez lesz az év durranása.
Forrás:  Facebook

II. világháborús hadijátékok a Monostori erődben

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az ország minden pontjáról várják a látogatókat és a hagyományőrzőket. Tavaly a légicsata, a robbanások és a pirotechnikai effektek aratták a legnagyobb sikert, a gyerekek pedig katonai relikviákkal, sisakokkal és játékfegyverekkel térhettek haza. A korábbi években Szegedtől Sopronig, sőt még Lengyelországból és Csehországból is érkeztek résztvevők – a Monostori Erőd hadijátéka az ország egyik legnagyobb szabadtéri történelmi eseményévé nőtte ki magát.

GALÉRIA: II. világháborús hadijáték a komáromi Monostori erődben (fotó: K. D.)

Fotók: Körtvélyfáy Dina

Történelem testközelből

A 2025-ös rendezvény idén is egész napos programot kínál a látogatóknak. A kapuk 10 órakor nyílnak, és már a délelőtti órákban elkezdődnek az izgalmak. A Magyarock Dalszínház 11:30-kor mutatja be az Egri csillagok című történelmi musicalt, amely a hadijáték kísérőprogramjaként igazi különlegességnek számít. Aki jegyet vált az előadásra, az az egész napos rendezvényre is beléphet.

A program

A látogatók harckocsi- és fegyverbemutatót, egyenruhás tárlatvezetéseket, katonai táborokat és toborzókat, valamint interaktív játékokat is kipróbálhatnak. A nap során kirakodóvásár és food truck udvar is várja az érdeklődőket – a börze az elmúlt években mindig külön élményt jelentett, ahol akár lőszerből készült ékszereket vagy katonai emléktárgyakat is lehetett vásárolni.

A nap fénypontja ezúttal is a hadijáték, amely 15 órakor veszi kezdetét. A szervezők látványos, korhű jelenetekkel idézik fel a II. világháború ütközeteit, a levegőből pedig újra légi csata és robbanások tarkítják a programot.

II. világháborús hadijáték helyszíne volt Komárom

Fotók: Flajsz Péter

Aki szereti a történelmet, a látványos csatákat és a különleges atmoszférájú programokat, annak október harmadik vasárnapján egyértelmű az úticél: Komárom, Monostori Erőd – mert az év legnagyobb durranása idén is itt várja a látogatókat.

A tavalyi II. világháborús hadijátékok videója:

 

