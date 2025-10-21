Tűzoltók és mentők is kellettek: odalett a karikagyűrű, csattant az olló a hölgy ujján

Ha azt hiszed, a gyűrű csak házasságkötéskor okozhat fejtörést, tévedsz. Egy oroszlányi hölgy például hétfő délután szorult helyzetbe került – szó szerint. Az aranygyűrűje úgy döntött, nem válik meg az ujjától, a tűzoltóknak pedig ezúttal nem lángot, hanem aranyat kellett „oltaniuk”.

A tűzoltók segítségét kérte egy bajba jutott hölgy, de végül a mentőknek is közbe kellett lépniük. Közös erővel tudták csak megmenteni a hölgyet a gyűrű szorításából.

Forrás: A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelem osztotta meg honlapján az érdekes esetet. A tűzoltók épp újraélesztési továbbképzésen vettek részt, amikor megérkezett a váratlan „mentési” feladat. Gyors helyzetfelismerés, hideg fej, és máris bevetették a jól ismert „cérnás módszert”. Ez azonban most nem hozott áttörést – az ujj már túlságosan bedagadt, a gyűrű pedig nem engedett.

A gyűrű nem engedett

Ekkor lépett közbe a helyszínen tartózkodó mentőápoló, akinél szerencsére volt egy speciális sürgősségi olló. Egy határozott mozdulat, és a probléma megoldódott: az ujj szabad, a gyűrű viszont végleg feladta a küzdelmet.

Sérülés nem történt, a történet happy enddel zárult, és a tűzoltók is visszatérhettek a tanfolyamhoz – immár egy újabb „mentési technikával” a fejükben.