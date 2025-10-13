október 13., hétfő

Gondoskodás

1 órája

Összefogás a gyerekekért-október 17-ig tart a gyűjtés

Címkék#adomány#Tatabánya#Mosolygós Gyermekekért Alapítvány

Újabb összefogás a gyerekekért Tatabányán. Ezúttal a gyűjtés központjában élelmiszer, illetve tisztító és tisztálkodószerek állnak, a cikkben mutatjuk a pontos részleteket!

Gábos Orsolya

Tatabányán is összefogtak a segíteni vágyók a szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából. A TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központ, valamint a Mosolygós Gyermekekért Alapítvány közös élelmiszergyűjtő akciót szervez október 6. és 17. között. Mutatjuk a gyűjtés részleteit!

gyűjtés
Élelmiszergyűjtést szerveznek Tatabányán a rászoruló gyerekeknek. A kép illusztráció!
Forrás: pexels.com

Gyűjtés a rászoruló gyerekeknek

A kezdeményezés célja, hogy a rászoruló családok, gyermekek és idősek a nehezebb hónapokban is támogatást kapjanak.

A gyűjtés során tartós élelmiszereket, tisztító- és tisztálkodószereket várnak a szervezők. Minden felajánlás — legyen az akár egy csomag tészta, konzerv, mosószer vagy szappan — hozzájárulhat ahhoz, hogy valakinek könnyebbé váljon a mindennapja.

A Tatabányai Árpád Gimnázium is csatlakozott az akcióhoz: az intézményben gyűjtőpontot alakítottak ki, ahol a diákok, szülők és pedagógusok leadhatják adományaikat. Az iskola ezzel is példát mutat a közösségi felelősségvállalásból, és arra ösztönzi a fiatalokat, hogy aktívan tegyenek a nehezebb helyzetben élőkért.

A szervezők arra bíztatnak mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a kezdeményezést. Egy apró gesztus is sokat jelenthet azoknak, akiknek a segítség nélkülözhetetlen.

Az összegyűjtött adományokat a Család és Gyermekjóléti Központ juttatja majd el a rászoruló családokhoz a városban.

 

