Árokba hajtott
1 órája
Friss hírek a mentősöktől: négyen sérültek meg a gyermelyi balesetben
Szerda este egy személygépkocsi árokba hajtott, a helyszínre tűzoltók is érkeztek. Egy fiatal fiú is megsérült a gyermelyi balesetben.
Nagy baleset történt szerda este Gyermelynél. Október 29-én a 103-as út 10-es kilométerénél árokba hajtott egy autó, a kocsiban négyen utaztak. A gyermelyi baleset helyszínére a mentősöket és a tűzoltókat is riasztották.
Több sérültje is volt a gyermelyi balesetnek
Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre elmondta, hogy a helyszínről három 20 év körüli férfit, valamint egy fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
16 órája
