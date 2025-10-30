Friss hírek a mentősöktől: négyen sérültek meg a gyermelyi balesetben

Nagy baleset történt szerda este Gyermelynél. Október 29-én a 103-as út 10-es kilométerénél árokba hajtott egy autó, a kocsiban négyen utaztak. A gyermelyi baleset helyszínére a mentősöket és a tűzoltókat is riasztották.

A gyermelyi balesetről számoltak be a mentősök

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Több sérültje is volt a gyermelyi balesetnek

Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre elmondta, hogy a helyszínről három 20 év körüli férfit, valamint egy fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.