Árokba hajtott

1 órája

Friss hírek a mentősöktől: négyen sérültek meg a gyermelyi balesetben

Szerda este egy személygépkocsi árokba hajtott, a helyszínre tűzoltók is érkeztek. Egy fiatal fiú is megsérült a gyermelyi balesetben.

Kemma.hu

Nagy baleset történt szerda este Gyermelynél. Október 29-én a 103-as út 10-es kilométerénél árokba hajtott egy autó, a kocsiban négyen utaztak. A gyermelyi baleset helyszínére a mentősöket és a tűzoltókat is riasztották. 

A gyermelyi balesetről számoltak be a mentősök
A gyermelyi balesetről számoltak be a mentősök
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Több sérültje is volt a gyermelyi balesetnek

Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre elmondta, hogy a helyszínről három 20 év körüli férfit, valamint egy fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

 

