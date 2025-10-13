október 13., hétfő

Részvétünk

1 órája

Gyászhírek: tőlük búcsúzik Komárom-Esztergom vármegye

Őszinte részvétünk szeretteiknek. Gyászhírünkben összeszedtük az elmúlt hét legszomorúbb Komárom-Esztergom vármegyei történéseit.

Milány Botond

Legújabb, gyászhírekről szóló cikkünkben tisztelettel emlékezünk a múlt héten elhunytakra.

Gyászhírek: őket vesztette el Komárom-Esztergom vármegye

  • Ferge Sándorné Lenke néni a Klári Csemege
  • Varga Béla
  • Szücs Vincze
  • Bierbauer István
  • Horváth József (Szimat)

Nyugodjanak békében!

 

