Részvétünk
21 perce
Gyászhírek: tőlük búcsúzik Komárom-Esztergom vármegye
Őszinte részvétünk szeretteiknek. Gyászhírünkben összeszedtük az elmúlt hét legszomorúbb Komárom-Esztergom vármegyei történéseit.
Legújabb, gyászhírekről szóló cikkünkben tisztelettel emlékezünk a múlt héten elhunytakra.
Gyászhírek: őket vesztette el Komárom-Esztergom vármegye
- Ferge Sándorné Lenke néni a Klári Csemege
- Varga Béla
- Szücs Vincze
- Bierbauer István
- Horváth József (Szimat)
Nyugodjanak békében!
