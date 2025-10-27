Elhunyt
36 perce
Gyászhírek: tőlük búcsúzik Komárom-Esztergom vármegye
Őszinte részvétünk szeretteiknek. Gyászhírek Komárom-Esztergom vármegyéből, összeszedtük az elmúlt hét legszomorúbb történéseit.
Legújabb, gyászhírekről szóló cikkünkben tisztelettel emlékezünk a múlt héten elhunytakra.
Gyászhírek: őket vesztette el Komárom-Esztergom vármegye
- Dráfi Mátyás
- Mózes Lajosné Horváth Mária
- Tóbiás Simonné Czibor Mária
- Juhász Sándor
- Müller György
- Mészáros János
- Hegedüsné Hanikám Anna
