Elhunyt

1 órája

Gyászhírek: tőlük búcsúzik Komárom-Esztergom vármegye

Őszinte részvétünk szeretteiknek. Gyászhírek Komárom-Esztergom vármegyéből, összeszedtük az elmúlt hét legszomorúbb történéseit.

Kemma.hu

Legújabb, gyászhírekről szóló cikkünkben tisztelettel emlékezünk a múlt héten elhunytakra.

Gyászhírek: tőlük búcsúztunk vármegyénkben
Gyászhírek: őket vesztette el Komárom-Esztergom vármegye

  • Dráfi Mátyás
  • Mózes Lajosné Horváth Mária
  • Tóbiás Simonné Czibor Mária
  • Juhász Sándor
  • Müller György
  • Mészáros János
  • Hegedüsné Hanikám Anna

 

 

