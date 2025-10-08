Elhunyt az aranyszívű tatabányai motoros, Pongi papa

Az utóbbi években sokan ismerhették meg Pongrácz Józsefet, vagy ahogy mindenki hívta: Pongi papát. A Turul Népe Tatabányai Motoros Egyesület alapítója, vezéregyénisége volt, aki nemcsak a motoros világban, hanem az emberek szívében is nyomot hagyott. Most, hogy elhunyt, mély gyász övezi a közösséget: egy aranyszívű ember távozott közülünk, aki mindig a jó ügyek élére állt.

A tatabányai motoros közösség gyászba borult: elhunyt Pongrácz József, a Turul Népe alapítója

Forrás: Zantleitner Ingrid / 24 Óra

A gyász ellenére is tovább él öröksége

Pongi papa neve egyet jelentett a látványos motoros felvonulásokkal és az összetartó közösséggel. A Turul Népe eseményei nemcsak a kétkerekűek szerelmeseinek szóltak, hanem egész városokat mozgattak meg. A 15. évfordulós síkvölgyi dzsemborin például közel 500 motoros vonult végig Tatabánya utcáin, a menet pedig még egy különleges esküvőnek is helyszínt adott. Pongrácz József akkor azt mondta: fontos, hogy a hagyományos motoros értékeket a fiatalabb generációk is megtapasztalják.