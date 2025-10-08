47 perce
Elhunyt az aranyszívű tatabányai motoros, Pongi papa
Elhunyt Pongrácz József, akit mindenki csak Pongi papaként ismert Tatabányán. A város motoros közösségét mély gyász sújtja, hiszen egy példamutató, segítőkész ember távozott.
Az utóbbi években sokan ismerhették meg Pongrácz Józsefet, vagy ahogy mindenki hívta: Pongi papát. A Turul Népe Tatabányai Motoros Egyesület alapítója, vezéregyénisége volt, aki nemcsak a motoros világban, hanem az emberek szívében is nyomot hagyott. Most, hogy elhunyt, mély gyász övezi a közösséget: egy aranyszívű ember távozott közülünk, aki mindig a jó ügyek élére állt.
A gyász ellenére is tovább él öröksége
Pongi papa neve egyet jelentett a látványos motoros felvonulásokkal és az összetartó közösséggel. A Turul Népe eseményei nemcsak a kétkerekűek szerelmeseinek szóltak, hanem egész városokat mozgattak meg. A 15. évfordulós síkvölgyi dzsemborin például közel 500 motoros vonult végig Tatabánya utcáin, a menet pedig még egy különleges esküvőnek is helyszínt adott. Pongrácz József akkor azt mondta: fontos, hogy a hagyományos motoros értékeket a fiatalabb generációk is megtapasztalják.
Jótékonyság és segítőkészség mindenek felett
A Turul Népe soha nem csak a motorokról szólt. Az elmúlt évek során több száz rászoruló családnak, beteg gyermeknek és nehéz sorsú embernek nyújtottak segítséget. 2019-ben például egy súlyos balesetet szenvedett kisfiúnak, Martinnak gyűjtöttek adományokat. De nem feledkeztek meg a leukémiás Szenczi Kingáról sem, akinek a gyógykezeléséhez is hozzájárultak. Pongrácz József mindig is kiemelte: a karitatív akciók mögött valódi emberek, valódi sorsok állnak, a segítség pedig néha életmentő.
Társadalmi szerepvállalás két keréken
A tatabányai motoros közösség rendszeresen jelen volt olyan eseményeken, amelyek fontos társadalmi üzenetet közvetítettek. 2018-ban például ők vezették fel a „Gyalogolj az életért!” akció menetét, amely a női rákszűrés fontosságára hívta fel a figyelmet. Az ilyen programok révén Pongi papa sokakban tudatosította: nemcsak száguldani lehet a motorral, hanem példát is mutatni, felelősséget vállalni másokért.
Egy közösség szívében él tovább
Most, hogy Pongrácz József eltávozott, egy egész közösség gyászol. De amit maga mögött hagyott – a segítőkészséget, az összefogást, a motorosok tiszteletét és az emberek iránti szeretetet – az él tovább. A Turul Népe tagjai biztosan viszik tovább Pongi papa szellemét, akinek emléke méltán marad fenn a motorosok és Tatabánya lakóinak szívében.