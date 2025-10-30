1 órája
Hogyan változott a gyász megélése? – Pszichológus a feldolgozás lélektani oldaláról
A veszteséghez való viszonyunk gyökeresen megváltozott: régen a gyász közösségi, de elfojtott volt, ma pedig nyilvános, mégis individuális. Adorjáni Balázs pszichológus szerint a feldolgozás kulcsa, hogy engedjük meg magunknak az érzéseket, és ne próbáljuk „túlélni” a gyászt — hanem építsük be az életünkbe.
Halottak napja idején sokan állunk meg egy pillanatra, hogy emlékezzünk azokra, akik már nincsenek velünk. De hogyan gyászolunk ma, amikor az életünk nagy része az online térben zajlik, és az érzelmeinket is gyakran filterek mögé rejtjük? Erről beszélgettünk Adorjáni Balázs pszichológussal, aki szerint a gyász, az öngondoskodás és a mentális egészség szorosan összefüggnek – mégis hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogyan kell valóban törődni önmagunkkal és megengedni magunknak a saját érzéseinket.
A gyász természetes, nem betegség
A pszichológus szerint a gyászreakció nem betegség, nem patológia, hanem „egy természetes, adaptív folyamat”, amelynek során az ember igyekszik beépíteni a veszteségélményt az életébe.
A gyászreakció egy természetes, adaptív folyamat, ez nem patológia, nem betegség.
A gyász ugyanakkor nemcsak halálesethez kapcsolódhat, hanem minden olyan helyzethez, ahol valamit vagy valakit elveszítünk – akár egy kapcsolatot, munkát, vagy életszakaszt. Balázs szerint a gyászmunka célja nem a fájdalom gyors „túlélése”, hanem az, hogy megtanuljunk együtt élni vele. A feldolgozás nem a felejtésről, hanem az elfogadásról szól.
A gyász paradoxona - így gyászolunk ma
Régen a gyász közösségi élmény volt: a falu, a család, a rokonság együtt tudta, hogy ki mit veszített. Megvoltak a rítusok, a gyászhét, a fekete ruha, a temetőbe járás. Tehát egy kollektív jelenségről van szó - mindenki tudott a veszteségről, azonban az érzésekről nem illett beszélni, így a gyász végső soron mégis magányos maradt.
Ma ezzel szemben a helyzet fordított: a gyász publikus és kifejezhető, gyakran a közösségi médiában zajlik, ahol posztokkal, fotókkal és idézetekkel emlékezünk. Mégis — teszi hozzá a pszichológus — ez is sajátos, sokszor belső, egyéni élmény marad, amelyet mindenki a maga módján él meg.
Ebben van egy paradoxon — régen a gyász kollektív, ritualizált, de privát jelenség volt; ma inkább individualizált, digitális, és bizonyos fokig publikus.
– mondta.
A gyász modellje
Adorjáni szerint a gyász nem lineáris folyamat. Gyakran hivatkoznak Elisabeth Kübler-Ross modelljére – tagadás, harag, alkudozás, depresszió, elfogadás –, de a pszichológus szerint ez nem egy merev sorrend, hanem egy nagyjábóli keretrendszer, ami körvonalazza a folyamatot.
A gyász nem lineáris folyamat. Nincsenek jól elkülönülő szakaszok, amiken egyszerűen végigmegyünk, és a végén meggyógyulunk. Sokkal inkább egy egyénre jellemző, sajátos élmény-mintázat, melyben a fenti szakaszok kimaradhatnak, felcserélődhetnek, vagy akár egyszerre jelenhetnek meg - ez mind normális.
– mondja.
A gyászban minden érzés megengedett: a düh, a kétségbeesés, a bűntudat és a megkönnyebbülés is. Azt is kiemelte, hogy a probléma valójában akkor kezdődik, amikor valaki azt hiszi, hogy nem szabad éreznie.
Adorjáni szerint a gyászmunka során érdemes szem előtt tartani, hogy:
- nincsenek szabályok – a gyász mindenkinek más és más;
- minden érzés megengedett, még az öröm is;
- az elfojtás helyett az érzések megélése vezet feldolgozáshoz;
- a „jó” és „rossz” gyász nem létezik, csak őszinte vagy elfojtott folyamat;
- a cél, hogy a veszteség beépüljön a mindennapokba.
Az öröm megélése is "engedélyezett", pedig sokan úgy gondolják, hogy már pedig nem illik boldogságot megélni a gyász időszakában. Igenis lehetséges, és az is rendben van, hogy elmenjek egy kedves barátom szülinapjára és jól érezzem magam, miközben gyászolok. Nincs törvény arra, hogy szomorúnak KELL lenni. Sőt! Az sokkal károsabb, ha teljesen beszűkül az ember, s a gondolatait tartósan csak a gyász köti le. Kiszakadni ebből természetes és jótékony hatású. Hiszen ez is része annak, hogy én feldolgozom a veszteséget és beépítem a mindennapjaimba a hiányt.
Mit tehetünk önmagunkért?
A gyász feldolgozása időt, türelmet és megengedést kíván. Amit viszont tisztázni kell, hogy a gyász fájdalmas. Fájni fog nagyon sokáig és végigkísér majd minket egész életünkön. Adorjáni szerint a legfontosabb, hogy engedjük meg magunknak az érzéseket. Fontos, hogy ne zárkózzunk be, és merjünk beszélni a veszteségről. Ha megosztjuk másokkal az érzéseinket az nem gyengeség, hanem erőforrás.
Hogyan segíthetünk másnak?
Sokan bizonytalanok abban, hogyan lehet jól segíteni annak, aki gyászol. Adorjáni szerint nincs recept, de van egy biztos alap: a figyelem és a jelenlét.
Nem kell mindig mondani valami okosat, valami "tutit". Néha az is elég, ha ott vagyunk, ha meghallgatjuk, ha segítünk a hétköznapi dolgokban. A gyászolónak nem tanácsokra van szüksége, hanem arra, hogy valaki mellette legyen
Ha azonban valaki elakad, ha hónapok múlva is teljesen lefoglalja a fájdalom, érdemes szakemberhez fordulni.
Ez nem gyengeség, hanem bátorság. Segítséget kérni azt jelenti, hogy komolyan vesszük magunkat.
A gyász mint az élet része
Adorjáni Balázs szerint a gyász végső soron nem a halálról, hanem az életről szól.
A gyász azt mutatja, hogy képesek vagyunk kötődni, szeretni, és elveszíteni. Minden veszteség emlékeztet arra, hogy élünk. A gyászt nem túlvészelni kell, hanem beépíteni az életünkbe.
Megtanulni együtt élni a veszteséggel: Balázs kiemeli, hogy ez nem gyengeség, hanem az érettség jele. Mert a gyász nem azt jelenti, hogy valami véget ért – hanem azt, hogy valami örökre megváltozott bennünk.
