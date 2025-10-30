Hogyan változott a gyász megélése? – Pszichológus a feldolgozás lélektani oldaláról

Halottak napja idején sokan állunk meg egy pillanatra, hogy emlékezzünk azokra, akik már nincsenek velünk. De hogyan gyászolunk ma, amikor az életünk nagy része az online térben zajlik, és az érzelmeinket is gyakran filterek mögé rejtjük? Erről beszélgettünk Adorjáni Balázs pszichológussal, aki szerint a gyász, az öngondoskodás és a mentális egészség szorosan összefüggnek – mégis hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogyan kell valóban törődni önmagunkkal és megengedni magunknak a saját érzéseinket.

A gyászt nem túlvészelni kell, hanem beépíteni az életünkbe: Adorjáni Balázs a gyász lélektani folyamatairól mesél

Forrás: Beküldött fotó

A gyász természetes, nem betegség

A pszichológus szerint a gyászreakció nem betegség, nem patológia, hanem „egy természetes, adaptív folyamat”, amelynek során az ember igyekszik beépíteni a veszteségélményt az életébe.

A gyász ugyanakkor nemcsak halálesethez kapcsolódhat, hanem minden olyan helyzethez, ahol valamit vagy valakit elveszítünk – akár egy kapcsolatot, munkát, vagy életszakaszt. Balázs szerint a gyászmunka célja nem a fájdalom gyors „túlélése”, hanem az, hogy megtanuljunk együtt élni vele. A feldolgozás nem a felejtésről, hanem az elfogadásról szól.

A gyász paradoxona - így gyászolunk ma

Régen a gyász közösségi élmény volt: a falu, a család, a rokonság együtt tudta, hogy ki mit veszített. Megvoltak a rítusok, a gyászhét, a fekete ruha, a temetőbe járás. Tehát egy kollektív jelenségről van szó - mindenki tudott a veszteségről, azonban az érzésekről nem illett beszélni, így a gyász végső soron mégis magányos maradt.

Ma ezzel szemben a helyzet fordított: a gyász publikus és kifejezhető, gyakran a közösségi médiában zajlik, ahol posztokkal, fotókkal és idézetekkel emlékezünk. Mégis — teszi hozzá a pszichológus — ez is sajátos, sokszor belső, egyéni élmény marad, amelyet mindenki a maga módján él meg.

Ebben van egy paradoxon — régen a gyász kollektív, ritualizált, de privát jelenség volt; ma inkább individualizált, digitális, és bizonyos fokig publikus.

A gyász modellje

Adorjáni szerint a gyász nem lineáris folyamat. Gyakran hivatkoznak Elisabeth Kübler-Ross modelljére – tagadás, harag, alkudozás, depresszió, elfogadás –, de a pszichológus szerint ez nem egy merev sorrend, hanem egy nagyjábóli keretrendszer, ami körvonalazza a folyamatot.

A gyász nem lineáris folyamat. Nincsenek jól elkülönülő szakaszok, amiken egyszerűen végigmegyünk, és a végén meggyógyulunk. Sokkal inkább egy egyénre jellemző, sajátos élmény-mintázat, melyben a fenti szakaszok kimaradhatnak, felcserélődhetnek, vagy akár egyszerre jelenhetnek meg - ez mind normális.

