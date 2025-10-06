"Mi húszan laktunk egy lakásban " - így látja G.w.M a 3 százalékos hitelt

A TikTokon rövid idő alatt rengetegen nézték meg azt a videót, amelyben a rapper elmondja gondolatait a 3 százalékos hitelről. Szerinte sokan igazságtalanul bírálják a lehetőséget, pedig a ma fiataloknak ez egy hatalmas ugródeszka lehet. A G.w.M felidézte gyerekkorát is, amikor húszan éltek egy lakásban, mégis szeretetteljes légkörben. "Nekünk akkor elképzelhetetlen volt, milyen érzés belépni a saját otthonunkba."- mondta.

Ez a véleménye: G.w.M a három százalékos lakáshitelről

Fotó: Szabó László

G.w.M szerint a 3 százalékos lakáshitel nem teher, hanem lehetőség

A videóban G.wM hangsúlyozta, hogy a 3 százalékos hitel segítséget jelenthet azoknak, akik eddig albérletet fizettek.

Minek fizetni az albérletet, ha a saját otthonodat is fizetheted?

– tette fel a kérdést.

Ismert, hogy G.w.M szerelmes a luxusautókba. Ha a rapper neve szóba jön, nem lehet kikerülni a tényt, hogy magánéleti botrányai mellett a luxusautókhoz fűződő viszonya az egyik legfontosabb dolog az életében: méregdrága kocsikban fotózkodik, vagy épp videókat készít, ahogy Budapest belvárosában gyorsulási versenyt tart – tavaly augusztusban ezért meg is büntette a rendőrség.

Kulcsár Edina a legismertebb és az egyik legmegosztóbb influenszer, nem csoda, hogy minden lépéséről tudni akarnak a követői. A nagy népszerűség pedig természetesen sok támadási felületet is adhat, vannak, akik rajonganak érte, és akadnak olyanok is, akik nem értenek egyet az életstílusával és a nevelési módszereivel. Nemrégiben például azért zúdult rá a népharag, mert hatalmas kutyát vásárolt kisgyermekei mellé.