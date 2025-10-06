október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Otthonteremtési támogatás

2 órája

"Mi húszan laktunk egy lakásban " - így látja G.w.M a 3 százalékos hitelt

Címkék#otthonteremtés#G w M#rapper#hitel

Egy TikTok videóban beszél az ismert rapper a lakhatásról és a fiatalok lehetőségeiről. A G.w.M által megfogalmazott vélemény szerint a 3 százalékos hitel nem teher, hanem valódi esély az önálló otthonhoz jutásra.

Kemma.hu

A TikTokon rövid idő alatt rengetegen nézték meg azt a videót, amelyben a rapper elmondja gondolatait a 3 százalékos hitelről. Szerinte sokan igazságtalanul bírálják a lehetőséget, pedig a ma fiataloknak ez egy hatalmas ugródeszka lehet. A G.w.M felidézte gyerekkorát is, amikor húszan éltek egy lakásban, mégis szeretetteljes légkörben. "Nekünk akkor elképzelhetetlen volt, milyen érzés belépni a saját otthonunkba."- mondta.

G.w.M a háromszázalékos hitelről beszélt
Ez a véleménye: G.w.M a három százalékos lakáshitelről
Fotó: Szabó László

G.w.M szerint a 3 százalékos lakáshitel nem teher, hanem lehetőség

A videóban G.wM hangsúlyozta, hogy a 3 százalékos hitel segítséget jelenthet azoknak, akik eddig albérletet fizettek. 

Minek fizetni az albérletet, ha a saját otthonodat is fizetheted?

– tette fel a kérdést. 

@gwmmusic_official 🏠❗️ Szerinted?! #fy #foryou #nekedbe #nekedbelegyen #gwm ♬ eredeti hang - GWMMUSIC_OFFICIAL

Ismert, hogy G.w.M  szerelmes a luxusautókba. Ha a rapper neve szóba jön, nem lehet kikerülni a tényt, hogy magánéleti botrányai mellett a luxusautókhoz fűződő viszonya az egyik legfontosabb dolog az életében: méregdrága kocsikban fotózkodik, vagy épp videókat készít, ahogy Budapest belvárosában gyorsulási versenyt tart – tavaly augusztusban ezért meg is büntette a rendőrség.

Kulcsár Edina a legismertebb és az egyik legmegosztóbb influenszer, nem csoda, hogy minden lépéséről tudni akarnak a követői. A nagy népszerűség pedig természetesen sok támadási felületet is adhat, vannak, akik rajonganak  érte, és akadnak olyanok is, akik nem értenek egyet az életstílusával és a nevelési módszereivel. Nemrégiben például azért zúdult rá a népharag, mert hatalmas kutyát vásárolt kisgyermekei mellé. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu