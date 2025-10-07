Negyedszázadnyi bizalom, 25 éve Tatabányán a Grundfos

Több mint hétszázan gyültek össze, hogy közösen megünnepeljék Tatabányán, a Grundfos vállalat negyedszázados jubileumát. Munkatársak, vezetők, partnerek és vendégek a világ számos pontjáról érkeztek az ünnepélyes alkalomra, hogy felidézzék a cég múltját és megismerjék a jövőjét.

A tatabányai ipari parkban a Grundfos Magyarország Kft. 25. születésnapját köszöntötték

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A házigazda, Szundy Olivér, a Grundfos Magyarország ügyvezető igazgatója köszöntőjében arról beszélt, hogy a víz ereje és a közösség összetartása mindig is a Grundfos működésének alapja volt.

Negyedévszázad a Grundfos-ban

– Hosszú és sikeres utat jártunk be azóta, hogy 2000-ben az első villanymotorsor elindult Tatabányán Niels Müller Jensen vezetésével – mondta. – Azóta sokat tanultunk, növekedtünk, és számtalan új termék született Magyarországon. Egy dolog azonban nem változott: nekünk, magyar grundfososoknak a cég mindig több volt, mint egy jó munkahely – ez egy emberközpontú értékrend és egy valódi közösség.

Az ügyvezető kiemelte: a Grundfos magyarországi gyáraiban ma már több mint háromezer munkatárs dolgozik. Köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt 25 évben hozzájárultak a cég sikereihez, különösen annak a 13 kollégának, akik a kezdetektől részei a csapatnak.

– Méltán lehetünk büszkék erre a teljesítményre – fogalmazott –, legyen az a gyártósoron végzett munka, egy tatabányai óvoda kerítésének megépítése vagy Székesfehérvár első esőkertjének kialakítása.

A kezdetek

Bencsik János országgyűlési képviselő a kezdetekhez kapcsolódó személyes emlékeit idézte fel, amikor a Grundfos alapítói Tatabányát választották a beruházás helyszínéül.

– Huszonhat évvel ezelőtt, még a napfogyatkozás előtt Dániában állapodtunk meg az idősebb Jensen úrral, hogy Tatabányán egy családi alapítványi tulajdonban lévő üzemet hoz létre a Grundfos – mondta. – Akkor még csak egy lehetőség volt ez, de önök tették valósággá. Önök, akik negyedszázadon át kitartottak, dolgoztak, és bizalmat építettek.

Az ünnepségen részt vett többek között Bencsik János országgyűlési képviselő, aki felidézte a cég Tatabányára érkezését is

A képviselő szerint ez a bizalom kölcsönössé vált az évek során: a Grundfos hű maradt Tatabányához, Magyarországhoz és dolgozóihoz.

– Őrizzük meg ezt a kölcsönös bizalmat, és tartsuk meg a Grundfos hűségét még legalább újabb huszonöt esztendeig – zárta gondolatait.