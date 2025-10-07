1 órája
Negyedszázadnyi bizalom, 25 éve Tatabányán a Grundfos
Egy cég, egy munkahely nem ér semmit a dolgozói nélkül. Így ma őket is ünnepelték a tatabányai ipari parkban, ahol a Grundfos Magyarország Kft. 25. születésnapját köszöntötték. A dániai központú vállalatnál jelenleg mintegy 2500-an dolgoznak, közülük tizenhárman pedig már a cég alapításától kezdve erősítik a csapatot.
Több mint hétszázan gyültek össze, hogy közösen megünnepeljék Tatabányán, a Grundfos vállalat negyedszázados jubileumát. Munkatársak, vezetők, partnerek és vendégek a világ számos pontjáról érkeztek az ünnepélyes alkalomra, hogy felidézzék a cég múltját és megismerjék a jövőjét.
A házigazda, Szundy Olivér, a Grundfos Magyarország ügyvezető igazgatója köszöntőjében arról beszélt, hogy a víz ereje és a közösség összetartása mindig is a Grundfos működésének alapja volt.
Negyedévszázad a Grundfos-ban
– Hosszú és sikeres utat jártunk be azóta, hogy 2000-ben az első villanymotorsor elindult Tatabányán Niels Müller Jensen vezetésével – mondta. – Azóta sokat tanultunk, növekedtünk, és számtalan új termék született Magyarországon. Egy dolog azonban nem változott: nekünk, magyar grundfososoknak a cég mindig több volt, mint egy jó munkahely – ez egy emberközpontú értékrend és egy valódi közösség.
Az ügyvezető kiemelte: a Grundfos magyarországi gyáraiban ma már több mint háromezer munkatárs dolgozik. Köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt 25 évben hozzájárultak a cég sikereihez, különösen annak a 13 kollégának, akik a kezdetektől részei a csapatnak.
– Méltán lehetünk büszkék erre a teljesítményre – fogalmazott –, legyen az a gyártósoron végzett munka, egy tatabányai óvoda kerítésének megépítése vagy Székesfehérvár első esőkertjének kialakítása.
A kezdetek
Bencsik János országgyűlési képviselő a kezdetekhez kapcsolódó személyes emlékeit idézte fel, amikor a Grundfos alapítói Tatabányát választották a beruházás helyszínéül.
– Huszonhat évvel ezelőtt, még a napfogyatkozás előtt Dániában állapodtunk meg az idősebb Jensen úrral, hogy Tatabányán egy családi alapítványi tulajdonban lévő üzemet hoz létre a Grundfos – mondta. – Akkor még csak egy lehetőség volt ez, de önök tették valósággá. Önök, akik negyedszázadon át kitartottak, dolgoztak, és bizalmat építettek.
A képviselő szerint ez a bizalom kölcsönössé vált az évek során: a Grundfos hű maradt Tatabányához, Magyarországhoz és dolgozóihoz.
– Őrizzük meg ezt a kölcsönös bizalmat, és tartsuk meg a Grundfos hűségét még legalább újabb huszonöt esztendeig – zárta gondolatait.
Munka és szerelem
A jubileumon Niels Møller Jensen, a Grundfos ipari működésért felelős alelnöke, személyes történetét is megosztotta: elmondta, hogy nemcsak a munkáját, hanem a szerelmet is Magyarországnak köszönheti, hiszen itt ismerte meg feleségét.
A rendezvényen a vendégek megtekinthették a Grundfos ikonikus termékeiből készült kiállítást, valamint egy interaktív üzenőfalat is, ahová mindenki felírhatta gondolatait, emlékeit vagy jókívánságait. A fal a jubileum után az egyik tatabányai gyárépületbe kerül, hogy a közös ünnep emléke a mindennapokban is megmaradjon.
A Grundfos 25 éves története Magyarországon a bizalom, a fejlődés és az emberi kapcsolatok története is. Egy negyedszázad, amely megmutatta: ha a víz ereje találkozik az emberi elhivatottsággal, abból valódi érték születik.