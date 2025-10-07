október 7., kedd

Amália névnap

13°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jubileum

2 órája

Negyedszázadnyi bizalom, 25 éve Tatabányán a Grundfos

Címkék#magyarországi#tatabányán grundfos#vállalat#történet#ünnepség

Egy cég, egy munkahely nem ér semmit a dolgozói nélkül. Így ma őket is ünnepelték a tatabányai ipari parkban, ahol a Grundfos Magyarország Kft. 25. születésnapját köszöntötték. A dániai központú vállalatnál jelenleg mintegy 2500-an dolgoznak, közülük tizenhárman pedig már a cég alapításától kezdve erősítik a csapatot.

Goletz-DeáK Viktória

Több mint hétszázan gyültek össze, hogy közösen megünnepeljék Tatabányán, a Grundfos vállalat negyedszázados jubileumát. Munkatársak, vezetők, partnerek és vendégek a világ számos pontjáról érkeztek az ünnepélyes alkalomra, hogy felidézzék a cég múltját és megismerjék a jövőjét. 

A tatabányai ipari parkban a Grundfos Magyarország Kft. 25. születésnapját köszöntötték
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A házigazda, Szundy Olivér, a Grundfos Magyarország ügyvezető igazgatója köszöntőjében arról beszélt, hogy a víz ereje és a közösség összetartása mindig is a Grundfos működésének alapja volt.

Negyedévszázad a Grundfos-ban

– Hosszú és sikeres utat jártunk be azóta, hogy 2000-ben az első villanymotorsor elindult Tatabányán Niels Müller Jensen vezetésével – mondta. – Azóta sokat tanultunk, növekedtünk, és számtalan új termék született Magyarországon. Egy dolog azonban nem változott: nekünk, magyar grundfososoknak a cég mindig több volt, mint egy jó munkahely – ez egy emberközpontú értékrend és egy valódi közösség.

Az ügyvezető kiemelte: a Grundfos magyarországi gyáraiban ma már több mint háromezer munkatárs dolgozik. Köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt 25 évben hozzájárultak a cég sikereihez, különösen annak a 13 kollégának, akik a kezdetektől részei a csapatnak.
– Méltán lehetünk büszkék erre a teljesítményre – fogalmazott –, legyen az a gyártósoron végzett munka, egy tatabányai óvoda kerítésének megépítése vagy Székesfehérvár első esőkertjének kialakítása.

A kezdetek

Bencsik János országgyűlési képviselő a kezdetekhez kapcsolódó személyes emlékeit idézte fel, amikor a Grundfos alapítói Tatabányát választották a beruházás helyszínéül.
– Huszonhat évvel ezelőtt, még a napfogyatkozás előtt Dániában állapodtunk meg az idősebb Jensen úrral, hogy Tatabányán egy családi alapítványi tulajdonban lévő üzemet hoz létre a Grundfos – mondta. – Akkor még csak egy lehetőség volt ez, de önök tették valósággá. Önök, akik negyedszázadon át kitartottak, dolgoztak, és bizalmat építettek.

grundfos
Az ünnepségen részt vett többek között Bencsik János országgyűlési képviselő, aki felidézte a cég Tatabányára érkezését is

A képviselő szerint ez a bizalom kölcsönössé vált az évek során: a Grundfos hű maradt Tatabányához, Magyarországhoz és dolgozóihoz.
– Őrizzük meg ezt a kölcsönös bizalmat, és tartsuk meg a Grundfos hűségét még legalább újabb huszonöt esztendeig – zárta gondolatait.

Munka és szerelem

A jubileumon Niels Møller Jensen, a Grundfos ipari működésért felelős alelnöke, személyes történetét is megosztotta: elmondta, hogy nemcsak a munkáját, hanem a szerelmet is Magyarországnak köszönheti, hiszen itt ismerte meg feleségét.

A rendezvényen a vendégek megtekinthették a Grundfos ikonikus termékeiből készült kiállítást, valamint egy interaktív üzenőfalat is, ahová mindenki felírhatta gondolatait, emlékeit vagy jókívánságait. A fal a jubileum után az egyik tatabányai gyárépületbe kerül, hogy a közös ünnep emléke a mindennapokban is megmaradjon.
A Grundfos 25 éves története Magyarországon a bizalom, a fejlődés és az emberi kapcsolatok története is. Egy negyedszázad, amely megmutatta: ha a víz ereje találkozik az emberi elhivatottsággal, abból valódi érték születik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu