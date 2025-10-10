Hivatalos: Gregor Bernadett is az állatvédelem mellé állt

Egyre több ismert ember dönt úgy, hogy nyilvánosan is kiáll egy fontos társadalmi ügy mellett. Az állatvédelem ma már nem csupán civil szervezetek, hanem közéleti szereplők és művészek számára is közös cél, amelyhez most Gregor Bernadett is csatlakozott egy új kezdeményezésen keresztül.

Gregor Bernadett évek óta szívén viseli az állatvédelem ügyét

Forrás: MW

Gregor Bernadett az állatvédelem mellé állt

Az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör (ÁDPK) nemrég kezdte meg működését Ovádi Péter kormánybiztos kezdeményezésére, és már induláskor 14 taggal büszkélkedhetett. A tagok között több ismert név is feltűnik, köztük Gregor Bernadett színésznő, aki hosszú évek óta elkötelezett híve az állatvédelemnek. A kezdeményezés célja, hogy széles társadalmi összefogással hívják fel a figyelmet az állatokkal való humánus bánásmódra és a felelős állattartás fontosságára – írja a borsonline.hu oldala.

Bernadett: az állatvédelem személyes ügy is

Gregor Bernadett nemcsak aláírta a támogatói nyilatkozatot, hanem aktívan részt vesz az ÁDPK szakmai munkájában is, többek között az Alapítvány művészeti programjainak koordinátoraként. Mint mondta:

Azt várom, hogy az állatvédelem ügye egy olyan közös ügy legyen, amiben együtt gondolkodunk mindannyian, hogyan lehet ezt még jobban csinálni

Családi értékek és örökség

Gregor Bernadett érzékenysége és elhivatottsága nem új keletű. Korábban egy történelmi cikk segítségével ismerte meg mélyebben édesanyai ági családfáját, a Belle-családot. A levélváltásokon keresztül bepillantást nyert a száz évvel ezelőtti hétköznapokba, fájdalmakba és örömökbe. Egy másfél évszázados karácsonyfatalpat azóta is családi ereklyeként őriz, amely nemcsak emlék, hanem egyfajta értékrend is: a múlt megbecsülése és az összetartozás fontossága.

Egyéni példamutatás

Tatabányán például nemrég kezdődött meg egy átfogó állatvédelmi program kidolgozása, amelyben az önkormányzat, civil szervezetek és lakosok egyaránt részt vesznek. Szigorúbb ellenőrzések, oktatási kampányok és infrastruktúra-fejlesztés is szerepel a tervek között. Az ilyen helyi kezdeményezések és országos programok akkor lehetnek igazán sikeresek, ha hiteles, ismert személyiségek – mint Gregor Bernadett – is melléjük állnak.