Veszélyes „örökség”: gránátok került elő Tatabánya közelében
A földmunkák során újabb világháborús lőszerek kerültek elő Komárom-Esztergom megyében. A Tatabánya és Tarján közti úton a tűzszerészek német gránátokat találtak.
Talán sokakat meglephet, mennyi veszélyes, régi robbanóeszköz lehet a föld alatt: a Tatabánya és Tarján közti útszakaszon most újabb veszélyes, világháborús gránátokat találtak.
A Kemma.hu megtudta, hogy két német eredetű, 8 cm átmérőjű repeszakna gránát került elő földmunkálatok során – szerencsére nem kilőtt állapotban.
Gránátokat találtak
A Magyar Honvédség tűzszerészei a gránátokat elszállították a központi gyűjtőhelyre későbbi biztonságos megsemmisítés céljából, lezárásra nem volt szükség – számolt be a közösségi oldalán a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred.
Komárom-Esztergomban egyébként nem ez volt az első eset, hogy a múlt század fegyverei a felszínre kerültek: nemrég a Duna partján, Esztergom és Párkány között, a Mária Valéria híd lábánál egy 100 kilogrammos világháborús bomba bukkant fel. A szlovák tűzszerészek június 12-én délelőtt hatástalanították a robbanóeszközt, a környéket 300 méteres sugarú körben és a hidat is lezárták a művelet idejére.
Nem csupán bombák, hanem kisebb lőszerek is előkerülnek: január elején egy horgász az esztergomi Duna-parton puskagránátokra bukkant, amelyről a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred adott hírt. A helyszínre érkező tűzszerészek összesen 20 darab, 3 centiméter átmérőjű, 15 centiméter hosszú német gyártmányú puskagránátot azonosítottak, majd a későbbi megsemmisítés céljából elszállították a katonák. A művelet során szintén nem kellett a lakosságot korlátozni.
Az esetek ismét rávilágítanak, hogy a térségben bármikor előfordulhatnak a múltból maradt veszélyes lőszerek, ezért a hatóságok folyamatos éberséget javasolnak a földmunkáknál, part menti területeken és építkezéseknél.