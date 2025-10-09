Veszélyes „örökség”: gránátok került elő Tatabánya közelében

Talán sokakat meglephet, mennyi veszélyes, régi robbanóeszköz lehet a föld alatt: a Tatabánya és Tarján közti útszakaszon most újabb veszélyes, világháborús gránátokat találtak.

A Tatabánya és Tarján közti úton a tűzszerészek két német gránátokat találtak

Forrás: Facebook/MH 1. Honvéd Tűzszerész És Hadihajós Ezred

A Kemma.hu megtudta, hogy két német eredetű, 8 cm átmérőjű repeszakna gránát került elő földmunkálatok során – szerencsére nem kilőtt állapotban.

Gránátokat találtak

A Magyar Honvédség tűzszerészei a gránátokat elszállították a központi gyűjtőhelyre későbbi biztonságos megsemmisítés céljából, lezárásra nem volt szükség – számolt be a közösségi oldalán a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred.

Komárom-Esztergomban egyébként nem ez volt az első eset, hogy a múlt század fegyverei a felszínre kerültek: nemrég a Duna partján, Esztergom és Párkány között, a Mária Valéria híd lábánál egy 100 kilogrammos világháborús bomba bukkant fel. A szlovák tűzszerészek június 12-én délelőtt hatástalanították a robbanóeszközt, a környéket 300 méteres sugarú körben és a hidat is lezárták a művelet idejére.