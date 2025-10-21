október 21., kedd

Rangos elismerés

1 órája

Az élete a vendéglátás, a szeretet a kitüntetett Gottwald Sándor fűszere

Újabb rangos gasztronómiai elismeréssel gazdagodott Tata híres szállodája és étterme. Gottwald Sándor, a város ikonikus vendéglátósa ezúttal is bizonyította szakmai elhivatottságát.

Kemma.hu

A Hotel Gottwald Wellness Szálloda és Étterem több mint három évtizede működik, és azóta Tata egyik meghatározó vendéglátóhelye. A szálloda 48 szobával, konferenciateremmel, wellness-részleggel és borospincével várja vendégeit, akik itt nem csupán pihenhetnek, hanem teljes körű élményben részesülhetnek. Gottwald Sándor munkássága a város hírnevét is öregbíti, és családjával együtt folyamatosan fejleszti a helyet.

Gottwald Sándor szerint a siker kulcsa az akarat, a szorgalmas munka, és a vendégszeretet.
"A Gottwald az egy többgenerációs csoda "

A Hotel Gottwald valódi többgenerációs csoda, amelyet Gottwald Sándor 1990 óta vezet. A kezdeti 15 szobás éttermecskét fokozatosan 48 szobássá bővítették, hatalmas konferenciateremmel, közös terekkel, wellness-részleggel és borospincével, így a vendégek minden igényét kielégítik. A fiai is részt vesznek a vállalkozásban, ami nagy örömére és büszkeségére szolgál. 

A bankosok feltették a kérdést, mire alapozza a hitelfelvételt, és Gottwald Sándor így válaszolt: 

A szakmai múltamra és erre a két gyerekre alapozom.

Ez a többgenerációs összefogás és tapasztalat adja a szálloda igazi erejét, és biztosítja a magas színvonalat a vendégek számára.

Újabb díjat kapott a neves étterem

Gottwald Sándor a Gundel Károly-díjjal gazdagította Tata hírnevét. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete elismerését a magyar vendéglátás hagyományainak ápolásáért, megújításáért és a fiatal generáció támogatásáért ítélte oda. A kitüntetés a szakma egyik legnagyobb elismerésének számít, és Gottwald számára már nem az első ilyen rangos díj. Tavaly a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetését is átvehette, bizonyítva, hogy a szakmai elhivatottság és a családi összefogás hosszú távon is eredményre vezet.

Óriási sztárparádé a tatai Hotel Gottwaldban

A Hotel Gottwald nemcsak a szakmai elismerésekről híres, hanem a hangulatos rendezvényeiről is. Till Attila és több hazai híresség, köztük Stohl András, Majka és Liptai Claudia is vendégeskedett a szállodában, bizonyítva, hogy a hely igazi közösségi és kulturális találkozóhely. Az ilyen események tovább növelik a szálloda vonzerejét, és még több vendéget vonzanak a város ikonikus szállodájába. 

 

