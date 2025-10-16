39 perce
Halálgyár lett a szeméttelep: nagy bajban vannak az ide érkező gólyák
Bár számos népi versben, elbeszélésben és történetben szerepet kapnak ezek a hosszú, piros lábú, nemes madarak, olybá tűnik, éppen az ember az, amely a legtöbb példány végzetét okozza. Noha hazánkban a gólyák fokozottan védettek, megannyi esetben közvetett, vagy közvetlen emberi behatás tizedeli őket.
A fehér gólyák Magyarországon fokozottan védett madarak. Mégis, több tucat példány pusztul el minden évben, áramütés végett, vagy épp a szeméttelepekről összeszedett, felgyülemlett hulladék által, a gyomrukban. Szabó Mátéval, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Gerecsei Tájvédelmi Körzetének természetvédelmi őrével beszélgettünk, hogy ugyan mik is a problémák.
Gólyák kálváriája - ezért szedik össze a halálos anyagokat
Néhány héttel ezelőtt arról számoltunk be, hogy a tatabányai szeméttelepet ellepték a fehér gólyák. A különös eset mögött akkor még nem tudtuk, mi áll, de a helyi természetvédő szervektől új információkat kaptunk. Szabó Máté részletesen kifejtette, mi az oka a gólyák szeméttelepi jelenlétének. Mint azt a szakember elárulta, a madarak azért túrják a szemétkupacokat, mert élelmet keresnek benne, és általánosságban elmondható, hogy azért találnak is. A megannyi kommunális hulladék között sok-sok ízeltlábú, rágcsáló él, amelyek kedvelt eleségei az olyan nagytestű madaraknak, mint a fehér gólyák. Viszont a probléma akkor következik be, amikor ezek a madarak nem tudják megkülönböztetni egymástól a kiváló táplálékként szolgáló rézsiklót, a 20-30 centiméteres gumitömlőtől.
Podcast-vendégünk, Szabó Máté elmondta, a gólyák minden olyan hulladékdarabot is összeszednek, ami hasonlíthat egy siklóra, békára vagy éppen egérre. Ha szerencséjük van, és a szervezetük ráeszmél a botor hibára, még időben vissza tudják öklendezni a nemkívánatos szemétdarabot. Viszont, a gyomrukban, begyükben felgyülemlő műanyagot, gumit, illetőleg más ember által fabrikált mesterséges anyagot nem tudják megemészteni, így az addig gyötri őket belülről, amíg bele nem pusztulnak.
A gólyák szokásairól, magyarországi helyzetéről és más országok hozzáállásáról beszélgetünk.
