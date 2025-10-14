Megszólalt a természetvédő: ezért szállták meg gólyák a tatabányai szeméttelepet

Manapság természetvédelmi szempontból már megszokott a bóklászó gólyák látványa a városi szeméttelepek, szemétlerakók környékén. Szabó Máté, a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őre elmondása szerint, az idei évben minden eddiginél nagyobb figyelem irányult erre a jelenségre, és a számok nem éppen kedvezőek.

A gólyák élelemszerzés reményében túrják a szemetet

Forrás: Facebook/Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület

„A szeméttelep a gólyáknak olyan, mint nekünk egy szupermarket”

A természetvédelmi szakember elmondta, hogy már három éve folyik gólyamonitoring a tatabányai szeméttelepen. A felmérések célja, hogy pontos képet kapjanak a vonulás idején itt megpihenő madarak számáról és eredetéről.

A gólyákat Európa-szerte színes gyűrűkkel jelölik, így távcsővel is be lehet olvasni a kódot, és visszakövethető, melyik országból érkezett a madár. Tatabányán például szlovák, lengyel, sőt német és osztrák példányokat is azonosítottunk

- mondta el Szabó Máté.

Ahogyan korábban is beszámoltunk róla, a gólyák számára előnytelen élethelyzet, a könnyen elérhető táplálék miatt alakult ki. A kommunális hulladékban bőséggel akad kidobott élelmiszer, ami mágnesként vonzza a madarakat. A probléma csak az, hogy a hulladék nem válogat – a madarak gyakran gumidarabokat, szalagokat vagy műanyagdarabokat is lenyelnek, mert azok hasonlítanak természetes zsákmányukra.

Láttam, ahogy egy fiatal gólya egy hosszú gumicsövet próbál lenyelni. Ha szerencséje van, kihányja, ha nem, az bizony hosszútávon a pusztulását is okozhatja

- mesélte a szakember.

Rekordmennyiségű gólya a hulladéklerakóban

Szabó Máté szerint, az egész ország területén, nálunk a legkevesebb a gólya. Köszönhető ez a láprétek, mocsaras területek hiányának, és az azokat felváltó szántóföldeknek, mégis több, mint száz alkalommal olvastak le gólyagyűrűt. Tatabányán 11 alkalommal végeztek megfigyelést, és a szlovák, magyar gyűrűvel ellátott madarak mellett, kettő Lengyelországból betérő gólya is akadt.

A szakember elmondása szerint egyáltalán nem újkeletű, és nem is egyedi eset a tatabányai szeméttelep gólyamegszállása. A gólyák vonulása szerteágazó: például Törökországban vagy a Közel-Keleten, akár több ezer madár is összegyűlik egy-egy nagyobb szeméttelepen.

Ott valóságos gólyatömegek gyűlnek össze. Sajnos ez komoly veszélyt is rejt, hiszen a madarak kimerültek, és sokan pusztulnak el áramütésben, szennyezett táplálék miatt vagy a vonulás közben a Közel-Keleten folyó madárvadászat áldozataként.

- magyarázta Máté.