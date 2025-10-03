október 3., péntek

Szemet gyönyörködtető

1 órája

10 perc alatt elautóztunk Tátról Tatabányáig - gyertek velünk

Címkék#szerpentin#autózás#Gerecse

A Gerecsén átvezető festői szerpentinen viszünk végig titeket. Az útvonalat nemrég az egyik legszebbnek ítélte az autós közösség. Most titeket is elviszünk a Gerecse legszebb útján.

Kemma.hu

Mindössze tíz perce alatt elviszünk titeket Tátról Tatabányáig a 103-as főút-1119-es úton. Figyeljétek az utat, mert feltűnik az egyik legszebbnek ítélt magyarországi útszakasz is a Gerecse tetején.

Gerecse
Európa egyik legszebb útja a Gerecse lankáin keresztül vezet
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Gerecse kanyarulatain át autóztunk a legszebb magyar úton

Nemrég megírtuk, hogy a Honda felmérésében az 1119-es út egy szakaszát a Bajna-Héreg ringet ítélték az egyik legszebb magyar útvonalnak. A vadregényes, a Gerecsén átszaladó szerpentin a Tát és Tatabánya közti, 103-as főút és 1119-es út nhéhány kilométeres szakasza. A teljes útvonalat bejárva pedig elénktárulnak vármegyénk igazán csodás részei.

Nemrég mi is végigmentünk az úton. Fedélzeti kamerán keresztül mutatjuk meg nektek a tokodi pincék környékét, a nagysápi emelkedő végén a csodás panorámát, a kastélyáról híres Bajna végén levő szemkápráztató látványt. 

Majd a Gerecse kaptatójának izgalmas kanyarulatai után a békés völgybe illesztett Héregen át mentünk a sváb hagyományaira büszke, Tarján felé, majd az erdőn keresztül kanyarogtunk az 1-es főúti elágazásig.

A változó, 60-90 kilométer per órás sebességgel körülbelül 35 perc alatt tehető meg az út. A videót háromszorosra gyorsítottuk, így mindössze 10 perc alatt felfedzhetitek ti is szépségeit.

 

