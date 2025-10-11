Bolondok aranya, ősi tengerek és vándorló ásványok – földtani csodák Tatán +fotók

Évezredekre visszanyúló kalandra hívták a tataiakat szombaton. A Kuny Domokos Múzeum és az ELTE Geológus Kertje idén is közös programmal várta a természet és a tudomány szerelmeseit. Rejtélyes ősmaradványok, csillogó ásványok és izgalmas kísérletek tették emlékezetessé a szombati Geotóp Napot, amelyen kicsik és nagyok egyaránt felfedezhették Tata földtani értékeit.

A Geotóp Napon az év ásványával és ősmaradványával is megismerkedhettek a látogatók

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A Kuny Domokos Múzeum Várban rendezett ásványos játszóházában az idei év ásványával, az opállal ismerkedhettek meg a látogatók, míg a Geológus Kertben az év ősmaradványa, a radiolária került a középpontba. A két helyszín között vezetett séták mutatták be a város földtani érdekességeit, a legkitartóbb résztvevőket pedig apró ajándékkal is megjutalmazták.

Évezredes kaland a Geotóp Nap

– Mindig öröm számunkra, hogy sokan kíváncsiak a kertre, és sok tatai is most találkozik vele először – mondta el a Kemma.hu-nak Harman-Tóth Erzsébet, az ELTE Természettudományi Múzeum vezetője a Geológus Kertben. Hozzátette: a rendezvényhez kapcsolódva most is zajlik a szavazás a következő év földtani fajaira, vagyis az Év ásványára, ősmaradványára és ásványi nyersanyagára, amelyről a nagyközönség dönthet.